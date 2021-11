Marcel Ciolacu a fost votat pentru a fi premier al Guvernului PNL - PSD - UDMR

„În acest moment noi avem un mandat dat de Consiliul Politic Naţional să avem prim-ministrul şi asta nu l-au spus doar colegii mei, l-au spus românii la ultimele alegeri”, afirmă Grindeanu.

Astfel, PSD merge la negocieri cu mandatul Marcel Ciolacu - propunere pentru premier.

„Dacă în urma negocierilor iese cu totul altceva, noi nu avem mandat. Venim în faţa partidului şi supunem atenţiei negocierea”, a adăugat Grindeanu: „credeţi că am stat în şedinţă ca să votăm posibilul premier de peste un an jumate? Dacă tot am votat rotaţia, evident că am votat Marcel Ciolacu premier acum”.

Întrebat în ce condiţii este dispus PSD să renunţe la această fermitate, Grindeanu a spus că social-democraţii cer „lucruri de bun simţ, nimic extravagant”: „nu avem poziţii de acest tip, de agreere, de liberali, vorbim de principii, nu de persoane. Ne aflăm în postura în care putem să punem condiţii”.

Miercuri la ora 16.00 are loc o nouă întâlnire, după care, spune Grindeanu, „ar fi cazul să închidem negocierile legate de programul de guvernare, să discutăm inclusiv acordul politic şi să îl închidem, urmând să trecem la etapa cealaltă de negociere politică între cele trei formaţiuni parlamentare plus grupul minorităţilor”.

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat că „este logic” ca, din moment ce PSD a câştigat alegerile, să ceară ca primul premier să fie de la PSD. „E logic din moment ce PSD a câştigat alegerile să cerem ca primul premier să fie de la PSD”, adaugă Ciolacu.

S-a votat decizia de a avea un sistem alternativ de premieri cu primul premier din partea PNL, spunea marţi seară liderul liberal, Florin Cîţu. El anunţa că nu a fost votată flexibilizarea numelui premierului propus de PNL.

Ştire în curs de actualizare