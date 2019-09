Preşedintele Camerei Deputaţilor Marcel Ciolacu a declarat că are dubii în privinţa şanselor moţiunii de cenzură de a trece la votul în Parlament, deoarece opoziţia nu pare să aibă un lider şi un program de guvernare în cazul în care cade Cabinetul Dăncilă.

Marcel Ciolacu despre moţiunea de cenzură: Nu văd un lider în Opoziţie. Încă am semne de întrebare că moţiunea va trece

"Eu am reţinerile mele pentru că acum sunt cinci forţe politice care, spun dânşii, cel puţin prin semnături sau declarativ, s-au unit împotriva Guvernului actual. Nu am văzut cine este liderul. Întotdeauna trebuie să existe un lider. Atunci a existat acel lider, atunci se ştia cine urma să fie prim-minstru, chiar structurat un program de Guvernare. Am citit si eu textul moţiunii, nu au ieşit din şablonul cu care ne-au obişnuit în ultimii trei ani cu moţiunile depuse. Încă semnele mele de întrebare că această moţiune, chiar dacă matematic se strând aceste semnături, va trece", a afirmat Marcel Ciolacu, joi, la Parlament.

Ludovic Orban a declarat, miercuri, că au fost strânse 237 de semnături pentru moţiunea de cenzură, precizând că PNL este în discuţii cu peste 10 parlamentari pentru susţinerea demersului, inclusiv cu aleşi de la PSD.

