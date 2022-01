Marcel Ciolacu: „Facturile vor scădea imediat, urmare a propunerilor PSD”

„Facturile românilor vor scădea imediat – ca urmare a propunerilor PSD, agreate ieri (luni - n.r.) în coaliţie. Pachetul de măsuri al PSD duce preţul la energie electrică la nivelul de dinainte de liberalizarea sălbatică făcută de dreapta, respectiv 0,68 lei/kWh. De asemenea, am crescut plafonarea la 0,31 lei/kWh şi am aplicat o compensare de 40% la gaze naturale, astfel încât preţurile finale să fie mai mici. În plus, măsurile PSD au vizat şi creşterea volumele de consum atât la electricitate, cât şi la gaze pentru ca 90% dintre cetăţeni să beneficieze de preţuri scăzute, spre deosebire de doar 20% ca până acum”, scrie pe Facebook Marcel Ciolacu.

El afirmă că propunerile PSD, agreate de întreaga Coaliţie, trebuie să fie adoptate cât mai repede prin ordonanţă de urgenţă de către Guvern, astfel încât să fie aplicate de la 1 februarie, inclusiv la factura din ianuarie.

Premierul Nicolae Ciucă a anunţat luni seara noile plafoane la facturile la energie electrică şi gaze. De asemenea, prim-ministrul a spus că peste un milion de facturi vor fi refăcute fără ca românii să fie debranşaţi.