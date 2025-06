Marco Rubio condamnă sancțiunile impuse de Regatul Unit miniștrilor israelieni

Marco Rubio a criticat Marea Britanie și alte națiuni care, marți, au anunțat că se vor distanța de SUA și vor sancționa doi miniștri ultra-naționaliști din cabinetul israelian, potrivit The Telegraph.

Regatul Unit, Canada, Australia, Noua Zeelandă și Norvegia i-au acuzat pe Itamar Ben-Gvir și Bezalel Smotrich de „incitare la violență împotriva poporului palestinian”.

Ben-Gvir a reacționat marți seara, comparându-l pe Sir Keir cu Neville Chamberlain, fostul premier britanic acuzat că i-ar fi făcut concesii lui Hitler.

Thank you, Mr. Secretary of State!

The American administration is a moral compass in the face of the confusion of some Western countries that choose to appease terrorist organizations like Hamas.

Israel is not afraid — we will continue to fight terrorism!

History will judge the…

— איתמר בן גביר (@itamarbengvir) June 10, 2025