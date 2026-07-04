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Mesaj tranșant din PNL. „Votul privind o nouă coaliție cu PSD a fost de fiecare dată limpede: NU”

Senatoarea PNL Gabriela Horga a transmis sâmbătă că Partidul Național Liberal nu va forma o nouă coaliție și nu va mai face parte dintr-un guvern alături de PSD, respingând scenariile privind o posibilă colaborare între cele două formațiuni.
Mesaj tranșant din PNL. „Votul privind o nouă coaliție cu PSD a fost de fiecare dată limpede: NU”
foto: Facebook.com
Alexandra-Valentina Dumitru
04 iul. 2026, 15:41, Politic
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„Ca să fie foarte clar: Partidul Naţional Liberal nu va face o nouă coaliție și nu va mai forma un guvern alături de PSD”, a scris Horga pe Facebook.

Potrivit acesteia, poziția partidului este una definitivă și nu va fi influențată de declarațiile unor lideri social-democrați.

„Oricâte zvonuri, intoxicări sau campanii de dezinformare ar lansa reprezentanți ai PSD precum Adrian Câciu, Marius Budăi sau alții ca ei, decizia PNL nu se schimbă. Nu este o poziție conjuncturală, ci este voința clar exprimată de majoritatea covârșitoare a membrilor si electoratului PNL”.

Horga susține că decizia a fost asumată în mod repetat de partid și validată prin voturile structurilor de conducere.

„Este o decizie politică fermă, asumată în mod repetat, prin votul Congresului și prin hotărârile forurilor de conducere ale Partidului Național Liberal. Indiferent de formula conducerii, cu sau fără susținătorii lui Adrian Veștea, votul privind o nouă coaliție cu PSD a fost de fiecare dată limpede: NU”.

Senatoarea afirmă că între cele două partide există diferențe majore de viziune în privința politicilor fiscale și administrative.

„Azi ne despart prea multe lucruri fundamentale”

„Dincolo de moțiunea de cenzură, de lipsa de încredere și de modul în care PSD a ales să acționeze politic, astăzi ne despart prea multe lucruri fundamentale”, a precizat Horga.

Potrivit Gabrielei Horga, PNL susține cota unică de impozitare, în timp ce PSD promovează impozitarea progresivă. De asemenea, liberalii susțin reducerea cheltuielilor publice, reorganizarea instituțiilor și un aparat administrativ mai suplu, în timp ce PSD ar susține extinderea sectorului bugetar și creșterea cheltuielilor statului.

„PNL şi Ilie Bolojan susțin un stat mai suplu, cu instituții reorganizate, cheltuieli reduse și administrație eficientă. PSD apără extinderea aparatului de stat, mai mulți angajați la stat și politici bazate pe creșterea permanentă a cheltuielilor publice”, a afirmat senatoarea.

Ea a mai susținut că PSD a blocat reformele necesare consolidării fiscale și a criticat susținerea de către social-democrați a impozitului minim pe cifra de afaceri.

„Pierderi, risipă și numiri politice”

Totodată, Horga a arătat că PNL susține creșterea transparenței și eficienței companiilor de stat, inclusiv prin listarea acestora la bursă.

„PNL vrea companii de stat mai transparente, mai eficiente și mai bine administrate. PNL consideră că listarea de bursă a companiilor de stat este esențială în acest sens, dar şi pentru dezvoltarea piețelor financiare românești. PSD preferă menținerea acelorași mecanisme care au produs pierderi, risipă și numiri politice”, a scris aceasta.

În încheiere, senatoarea a susținut că o nouă guvernare comună între cele două partide nu este posibilă.

„În condițiile în care astăzi ne despart atât de multe lucruri, cine și-ar putea imagina ca PNL mai poate guverna alături de PSD?! Dincolo de moțiunea de cenzură, această alăturare este doar conflictuală și nocivă, inclusiv pentru țară, și trebuie să înceteze, indiferent câte presiuni fac asupra PNL”.

„PNL nu va face guvern cu PSD”, a concluzionat Horga.

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