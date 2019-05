Mesajul unui europarlamentar al PSD, după condamnarea lui Dragnea: Unii vor dori să arate degetul, să-l considere pe el ţap ispăşitor. Greşesc!

Social-democratul Victor Boştinaru, aflat la final de mandat în Parlamentul European, a scris, luni seara, pe Facebook, că cei care vor dori să „arate cu degetul spre Liviu Dragnea, să-l considere pe el singurul ţap ispăşitor” greşesc, pentru că nu au avut „forţa” să îi spună liderului PSD adevărul.

„Votul de ieri (duminică - . n.r.) a scris cea mai neagră pagină din istoria PSD-ului şi asta la doar doi ani şi jumătate de la cel mai mare succes pe care partidul l-a înregistrat vreodată. (...) Nu pot rămâne indiferent văzând cum partidul a picat de la altitudinea celor peste 45 de procente la un jenant loc 2 - aproape de 3 -, cu cel mai mic scor înregistrat vreodată la alegerile europene. (...) Cum să explici că, în doar 2 ani şi jumătate, unul din cele mai mari partide de centru stânga din Europa a ajuns într-o situaţie de izolare internaţională fără precedent? Şi întrebările sunt mult mai multe şi toate cer răspunsuri pentru ca partidul să aibă o şansă la relansare”, a scris, luni seara, pe Facebook, Victor Boştinaru, europarlamentar PSD aflat la final de mandat.

Potrivit social-democratului, în ultimii ani au dominat autoritatea, acţiunea, stilul şi influenţa liderului partidului, acesta considerând că „toată istoria ne arată că un astfel de leadership nu putea sfârşi decât aducând prejudicii grave în modul în care românii ne privesc şi mai acceptă să ne dea încrederea lor”. Boştinaru adaugă că „cei propuşi” de liderul partidului „au fost oameni mediocri în cel mai bun caz”, oameni loiali unei persoane şi nu unei cauze.

„Caracteristica acestui tip de leadership a fost dată de nominalizări în funcţii politice şi publice a unor oameni consideraţi loiali unei singure persoane şi nu unei cauze. În plus, în majoritatea cazurilor, cei propuşi de lider pentru aceste responsabilităţi au fost oameni mediocrii, în cel mai bun caz. Pariul pe loialitatea mediocrităţii s-a întors împotriva guvernului, a partidului şi în final, a ţării. Niciodată în PSD nu s-a produs un divorţ atât de clar şi de net de elitele profesionale ale naţiunii şi asta în contrast flagrant spre exemplu cu perioada guvernului Adrian Năstase. (...) Această ruptură a negat brutal rezultatul alegerilor din 2016 atunci când PSD-ul câştigase ruralul dar şi urbanul, când partidul meu câştigase la toate categoriile şi grupurile socio-profesionale. Votul de duminică dovedeşte că astăzi partidul se confruntă cu o problemă de supravieţuire dacă nu va regăsi rapid canalele de comunicare cu naţiunea română în toată complexitatea ei”, a mai scris Victor Boştinaru.

Boştinaru a explicat că cei care vor arăta cu degetul către Liviu Dragnea „să-l considere pe el singurul ţap ispăşitor” greşesc pentru că nu au avut curajul şi forţa să îi spună liderului partidului „adevărurile şi lucrurile neconvenabile”.



„Dacă astăzi, când ne confruntăm cu cifrele dramatice ale alegerilor europene, unii vor dori să arate degetul spre preşedintele partidului, Liviu Dragnea, şi să-l considere pe el singurul ţap ispăşitor, ei greşesc din nou, aşa cum au greşit în toţi aceşti ani când nu au avut curajul, demnitatea sau forţa de a spune liderului partidului şi adevărurile şi lucrurile neconvenabile. Responsabilitatea scorului de ieri (duminică – n.r.) ar trebui să fie asumată de toţi aceia care au crezut că prin acest stil de conducere îşi pot securiza poziţii convenabile, prejudiciind de fapt interesele strategice ale PSD-ului şi făcându-i un imens rău preşedintelui. Şi apropo de patriotism, am constat că mai nou, în sfârşit partidul a selectat „adevăraţii patrioţi” care să ne reprezinte la Bruxelles ca şi cum delegaţia care tocmai îşi încheie mandatul n-a făcut nimic. Mi-e greu să primesc lecţii de patriotism mai ales că am avut onoarea şi şansa să pot servi interesele ţării mele şi am învăţat că adevăraţii patrioţi vorbesc puţin şi fac mult pentru ţara lor. Amatorilor le reamintesc un lucru de altfel cunoscut de către preşedintele partidului, de către primul-ministru (atunci şefa delegaţiei PSD), de către ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleşcanu şi de ministrul, Nicolae Bădălău, atunci preşedintele de atunci al Consiliului Naţional: salvarea guvernului în faţa valului uriaş de proteste din ianuarie 2017 se datorează unei acţiuni elaborată şi implementată de mine, în urma consultării cu dna Viorica Dăncilă, în contextul în care la Bucureşti nu mai răspundea nimeni la telefon, ca şi cum guvernul şi partidul încetaseră să existe”, a încheiat Boştinaru.

