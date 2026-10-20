Mihai Ghigiu, propus ca ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene: Autoritățile locale, dialog direct cu Comisia Europeană / Aviz pozitiv

„Vom evalua investițiile nefinalizate, proiect cu proiect. Vom stabili ce lucrări dintre cele începute au nevoie să fie continuate, cu ce fonduri și mai ales cine se va ocupa de aceste lucruri. Voi lucra împreună cu Ministerul Finanțelor și celelalte ministere pentru a muta fonduri europene, acolo unde regulile ne permit, sau a găsi alte surse de finanțare”, a declarat Ghigiu, marți, la audiere.

Acesta a precizat că-și dorește un parteneriat și cu autoritățile locale.

„MIPE va coordona elaborarea planului de parteneriat național și regional împreună cu Ministerul Finanțelor, împreună cu ministerele de linie, cu autoritățile locale, dar și cu implicarea partenerilor social și a societății civile”, a declarat Ghigiu.

Acesta a afirmat că p lanul trebuie construit pornind de la nevoile de dezvoltare, încă din etapa de stabilire a priorităților și a mai precizat că de la jumătatea anului viitor, România poate prezenta Comisiei Europene un prim draft al acestui plan, după o consultare publică prealabilă.

Acesta a mai vorbit despre bugetul 2028-2034. Acesta a precizat că România „negociază în acest moment” reguli, dar și resurse pe care le va investi în următorii ani.

„Avem nevoie de alocări predictibile, avem nevoie de o componentă regională puternică și mai ales avem nevoie de condiții care să ne permită utilizarea în continuare a fondurilor europene, mai ales pentru investiții mari”, a declarat Ghigiu.

Acesta a mai afirmat că va susține „politica de coeziune ca principal instrument de reducerea decalajelor”, dar și că, în același timp, va susține și creșterea competitivității.

Deputatul PSD, Mihai Ghigiu, propus ca ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene a primit un aviz favorabil, cu 23 de voturi pentru, 7 împotrivă și o abținere.

Ce răspunsuri a dat Ghigiu la întrebările venite din partea Comisiilor?

În ceea ce privește proiectele din PNRR, Ghigiu a fost întrebat dacă susține o alocare mai amplă a fondurilor pentru autoritățile locale și regionale.

Răspunzând la această întrebare, Ghigiu a precizat că autoritățile locale vor avea posibilitatea de a vorbi direct alături de reprezentanți ai Comisiei Europene.

„N u va exista nicio discuție despre viitorul PPNR fără autoritățile locale la masă”, a spus Ghigiu.

Acesta a precizat că prima dată vor fi identificate nevoile la nivel local și în special la nivel regional pentru că există proiecte care depășesc granițele administrative ale primăriilor sau Consiliilor Județene pentru că au un impact economic și au posibilitatea de a sprijini dezvoltarea unei întregi regiuni.

„ Eu susțin și ideea că autoritățile locale în continuare să aibă posibilitatea de a discuta pe anumite teme, inclusiv direct cu Comisia Europeană”, a declarat Ghigiu.

Acesta a fost întrebat care sunt măsurile de simplificare necesare pentru ca fondurile europene să fie mai accesibile.

Ghigiu a precizat că va standardiza o serie de documente folosite de actori economici, persoanele fizice sau instituțiile publice în relația cu MIPE, pe fondul nemulțumirilor referitoare la birocrația excesivă, măsură pe care a precizat că a propus-o în primele 100 de zile.

Ministrul propus a mai precizat că birocrația există pe fondul controalelor de audit și a declarat că urmează discuții cu autoritățile pentru încercarea de armonizare, pentru a stabili ce documente sunt necesare în cadrul controalelor.