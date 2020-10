Mii de israelieni au ieşit în stradă pentru a protesta împotriva guvernului la Tel Aviv. Protestatarii critică măsurile adoptate de premierul Netanyahu în gestionarea crizei coronavirusului

Mii de israelieni au invadat sâmbătă centrul oraşului Tel Aviv pentru a protesta împotriva propriului guvern. Protestatarii critică măsurile economice adoptate cu scopul de a contracara efectele pandemiei de coronavirus, implementate prin deciziile primului-ministru, Benjamin Netanyahu.

Israelienii reclamă faptul că propriul guvern nu a făcut suficient pentru a compensa pierderea locului de muncă de către sute de mii de angajaţi, ca urmare a închiderii afacerilor locale din cauza măsurilor restrictive luate pe fondul pandemiei.

Rata şomajului a crescut cu 21% în Israel de când guvernul a hotărât intrarea ţării în carantină la începutul lunii martie. Pachetele economice promise au intrat lent în procesul de compensare.

Protestul din Piaţa Rabin din Tel Aviv a reunit şomeri, angajaţi independenţi, antreprenorii şi proprietarii de afaceri. Participanţii au purtat măşti, dar nu au respectat regulile de distanţare socială.

Demo for economic relief. Tel Aviv, #Israel. Rabin Sq packed to over capacity. This is a massive protest. pic.twitter.com/UjsZ9366B7