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Ministrul Educației, anunț despre posibile schimbări la Evaluarea Națională: Ce ar vrea să adauge pe lângă probele la Limba română și Matematică

Sorin Costreie, ministrul Educației, a declarat duminică, într-un interviu pentru Digi24, că ar face anumite schimbări privind examenul de Evaluare Națională, inclusiv introducerea unei probe suplimentare, pentru a evalua și alte competențe în afară de cele care sunt verificate în prezent prin probele susținute la Limba Română și Matematică. Totuși, el a subliniat că aceasta este, în prezent, o viziune personală, care urmează să fie analizată împreună cu specialiștii, și că o eventuală schimbare nu îi va afecta pe elevii aflați deja în parcursul școlar.
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25 oct. 2026, 16:01, Politic
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Invitat la Digi24, ministrul Educației, Sorin Costreie, a declarat că își dorește să îmbunătățească examenul actual de Evaluare Națională la clasa a VIII-a, pentru ca rezultatele acestui examen să reflecte mai bine cunoștințele elevilor.

El a afirmat că Evaluarea Națională ar putea fi îmbunătățită prin introducerea unor probe suplimentare, de socio-umane și de științe exacte, pe lângă cele de Limba română și Matematică.

„Eu nu îmi propun să fac acum o revoluție care să bulverseze sistemul, să schimbăm planurile cadru, manuale. (…) „În principiu da (ar vrea să facă schimbări la examenul de clasa a VIII-a – n.r.), pentru că devine o problemă națională. În sensul în care aș vrea să-l îmbunătățim”, a explicat Sorin Costreie.

El a mai precizat că aceasta este, în prezent, o viziune personală, care urmează să fie analizată împreună cu specialiștii.

„Aș mai aduce în joc și o probă care să devină relevantă, să nu mai fie doar de Matematică și Română. Deci universul și cunoașterea nu se reduce doar la Matematică și Română. Aș aduce și o probă de socio-umane și una de științe exacte”, a spus ministrul Educației. 

O eventuală schimbare nu ar fi aplicată imediat

Sorin Costreie a fost întrebat dacă aceste modificări ar putea fi introduse în viitorul apropiat, dacă modificarea Evaluării Naționale ar putea fi introdusă anul viitor sau peste doi ani, însă el a explicat că o astfel de decizie nu poate fi luată fără o perioadă de pregătire și fără ca elevii să cunoască din timp regulile examenului.

„Schimbarea, dacă se face și e normal să fie așa, de exemplu, schimbi pentru copiii care intră în clasa a V-a, dar ei să știe cum va fi evaluarea din clasa a VIII-a”, a declarat acesta.

Clase cu peste 30 de elevi

În cadrul interviului pentru Digi24, Sorin Costreie a vorbit și despre numărul mare de elevi din unele clase. El a subliniat că există aproximativ 5.000 de clase în întreaga cu peste 30 de elevi, situație pe care a calificat-o drept problematică.

„Astăzi un maxim de 34. E mult, e enorm”, a spus acesta.

Totodată, el a admis că evoluția sistemului de învățământ după 1989 ridică probleme, în special în ceea ce privește diferențele dintre mediul urban și cel rural.

„Asta e un fapt. Adică uitându-ne pe evoluție e un fapt și partea cea mai tulburătoare e hăul acesta care crește între urban și rural. Și pe mine asta m-a îngrijorat cel mai mult”, a mai declarat Sorin Costreie.

 

Sursa video: Digi24

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