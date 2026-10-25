Ministrul Finanțelor intervine în scandalul dintre PSD și PNL. Explicația lui Nazare: „Avem ambiții de creștere economică”

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, a explicat dilema deficitului României, după ce datele publicate de Eurostat ar fi arătat că deficitul ESA nu avea valoarea anunțată de Ilie Bolojan.

„Trebuie să înțelegem faptul că deficitul ESA, pe care România e judecată, va fi publicat anual. Iar această cifră o vom afla în 2027. […] Din comunicatul Eurostat aflăm acum, în octombrie 2026, că deficitul pe 2025 în ESA total pe an este de 7,8. Deci nu este de 7,9, este de 7,8. Aceasta este o cifră definitivă. Sunt cifre semidefinitive, sunt cifre provizoriicare apar pe parcurs”, a explicat ministrul Finanțelor, la Digi24.

Scandal între PSD și PNL pe tema deficitului

Ministrul Finanțelor a explicat că deficitul apărut în datele Eurostat nu este un motiv de îngrijorare, întrucât îl reprezintă pe cel din 2025, dar că aceste cifre vor modifica calculele Guvernului de până acum.

„Dar la fiecare publicare pe care o face Eurostatul se schimbă și seriile trimestriale. De aceea cifra de deficit S-a trimestrial nu este echivalentă cu deficitul anual și nu trebuie confundată pentru că o confuzie de un asemenea gen induce panică. Deci nu e îngrijorătoare cifra aceasta pe care o vedem”, a mai precizat Nazare.

PSD a criticat dur Guvernul Bolojan, acuzându-l pe fostul premier ca ar fi ascuns deficitul real.

„Eurostat a aprins lumina pe deficitul lăsat de guvernarea Bolojan! Datele publicate pe 21 octombrie arată că Guvernul Bolojan lasă în urmă un deficit de 9,2% din PIB (date ajustate sezonier), cel mai mare din Uniunea Europeană și semnificativ peste deficitul de 7,7% din PIB înregistrat de Guvernul Ciolacu, la finalul celui de-al doilea trimestru din 2025”, au transmis social-democrații joi, printr-un comunicat de presă.

Nazare: Avem ambiții de creștere economică

Alexandru Nazare a vorbit și despre posibilitățile curente ale României, în materie de creștere economică. Ministrul spune că este o ambiție a Guvernului Niculescu, însă în limita în care bugetul o va permite.

„Dar România are ambiții. Are ambiții de creștere economică. Creștere economică. Nu se poate face fără disciplină fiscal-bugetară. Nu putem avea o creștere economică sănătoasă dacă nu punem finanțele publice în ordine și nu putem valorifica oportunități esențiale pe care le avem în negocieri la Bruxelles, atâta timp cât ne prezentăm tot timpul țara cu cel mai mare deficit, cu cea mai mare inflație, cu cele mai mari deficite gemene”, a mai explicat Nazare.