Ministrul Mediului Apelor şi Pădurilor nu vorbeşte limba engleză pentru că nu i s-a predat la şcoală: "Am şi un accent foarte frumos moldovenesc "

Prezent la Timişoara pentru a lăuda rezultatele guvernării PNL ministrul mediului s-a scuzat atunci când a fost întrebat ce notă şi-ar data pentru discursul în limba engleză pe care la ţinut anul trecut în luna decembrie la Madrid. Videoclipul continuă să fie viral pe internet şi face deliciul internaţilor de pe conturile de socializare. Costel Alexa spune că este mai preocupat de tăierea pădurilor de cât de limba lui Shakespere

Costel Alexa – Ministrul Mediului Apelor şi Pădurilor: Mă gândeam că mă întrebaţi de ce am făcut cu pădurile României care se taie în fiecare zi, repet şi am spus-o tot timpul, nu am fost niciodată un bun vorbitor de limbă engleză eu nefiind în situaţia în care în şcoala generală sau în liceu să fi făcut engleza la şcoală, am şi un accent foarte frumos moldovenesc care e delicios şi atunci când vorbeşti în limba română darămite atunci când vorbeşti în limba engleză. A fost un moment plin de emoţie la Madrid, care evident a fost taxat ca atare pe reţelele de socializare. Dar repet, totul face parte din această campanie electorală.