Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, ameninţat cu plângeri penale, după vizita în Cuba

Deputatul USR Emanuel Ungureanu pregăteşte mai multe plângeri administrative şi penale împotriva ministrului Alexandru Rafila şi a unor funcţionari din Ministerul Sănătăţii, în legătură cu vizita în Cuba şi cu neadoptarea normelor care să facă posibilă aplicarea legii „Stop nosocomiale!”..

„Fac un apel public şi dau un termen de 24 de ore premierului Nicolae Ciucă să prezinte memorandumul semnat de domnia sa – dacă există, pentru că din informaţiile mele nu există – prin care l-a împuternicit pe domnul Rafila să semneze documente, în numele statului român, cu Ministerul sănătăţii cubanez. Dacă domnul Rafila nu a fost împuternicit de Ministerul de Externe, de Guvernul României să semneze acte în numele statului român, ceea ce a comis domnul Rafila se numeşte abuz în serviciu şi, în termen de trei zile, voi depune la DNA o plângere penală. Trebuie să aflăm cu toţii dacă ministrul Sănătăţii a fost împuternicit sau doar a fost într-o excursie de lux. Să-l întrebăm pe domnul Rafila în câte ţări a fost de la începutul mandatului? Vom vedea că, asemenea miniştrilor Sorina Pintea şi Nicolae Bănicioiu, a stat mai mult în afara ţării decât la minister”, declară deputatul USR Emanuel Ungureanu.

Despre neadoptarea normelor de aplicare pentru legea „Stop nosocomiale!”, lege în vigoare din ianuarie 2021, deputatul USR spune că a pregătit o plângere în contencios administrativ împotriva ministrului Rafila şi a Ministerului Sănătăţii.

„Domnul Rafila este ministru de aproape un an şi nu a făcut normele. Are termen de şapte zile să vină în Guvern cu normele, în caz contrar voi depune şi o plângere penală împotriva sa şi a funcţionarilor din Ministerul Sănătăţii pentru neîndeplinirea atribuţiilor de serviciu prin care cauzează încălcări a drepturilor unei persoane. Este o directă relaţie între lipsa normelor şi moartea celor care au decedat în România, în ultimul an şi jumătate, din cauza infecţiilor nosocomiale. Eu nu vreau ca viaţa pacienţilor din România să depindă de noroc, dacă scapă sau nu de nosocomiale, ci vreau să avem miniştri responsabili. Atrag atenţia că nu sunt norme nici pentru pacienţii cu HIV, nici pentru cei care suferă de afecţiuni alergice. Cel puţin opt legi sunt în Ministerul Sănătăţii de un an, de doi sau chiar de trei ani, care ar fi trebuit să intre în vigoare la şase luni de la promulgare. Toate sunt chestiuni de viaţă şi de moarte, iar ceea ce spun eu nu este o declaraţie politică, ci un strigăt disperat al unui om care a văzut în ce hal arată spitalele din ţară şi cât de urgent este să avem norme”, afirmă Emanuel Ungureanu.

În luna septembrie, deputatul USR a mai depus o plângere la DNA împotriva unor funcţionari din Ministerul Sănătăţii pe tema unei achiziţii desfăşurate în condiţii suspecte.