Miruță, atac la Grindeanu în Parlament: „Problema acestui guvern este pesedizarea instituțiilor”

„Domnule Grindeanu, v-am auzit marcând ca pe o victorie scoaterea USR de la guvernare. Dar spuneți și pentru cine? Pentru că principalii bucuroși sunt portofelele dumneavoastră și rețeaua de prieteni care așteaptă să cuprindă din nou instituțiile din România”, a declarat Miruță.

Deputatul USR a susținut că problema principală a noului guvern o reprezintă influența PSD asupra instituțiilor publice.

„Problema acestui guvern nu este numele premierului. Problema acestui guvern este pesedizarea instituțiilor statului către care vă uitați cu multă râvnă”, a afirmat acesta.

Miruță susține că USR a repornit cinci unități industriale

În discursul său, reprezentantul USR a comparat activitatea partidului său la guvernare cu cea a PSD și a afirmat că măsurile adoptate de miniștrii Uniunii Salvați România au contribuit la relansarea unor capacități industriale și la reformarea managementului companiilor de stat.

„Trebuie să vă spun și să vă recunosc că și nouă la USR ne faceți un serviciu. Ne faceți un serviciu că vă putem folosi în spațiu public ca pe un termen de comparație. În timp ce dumneavoastră ați închis tot cu o constantă obsesivă, dacă nu puteați controla instituția respectivă, noi la USR am arătat că se poate”, a spus Miruță.

Acesta a enumerat cinci unități industriale despre care a susținut că au fost repuse în funcțiune sau revitalizate: Pirochim Victoria, Uzina Mecanică Sadu, fabrica de la Cugir, șantierul naval Mangalia și activitățile de producție de la Mediaș.

Miruță a mai afirmat că, în perioada în care USR a avut responsabilități guvernamentale, a fost realizat un program amplu de înzestrare a Armatei Române, au fost aduși 7.000 de militari noi și au fost introduși indicatori de performanță pentru conducerile companiilor de stat.

„Vocabularul dumneavoastră este simplu: șpagă, pilă și aranjamente”

Ministrul interimar al Apărării a acuzat PSD că ar fi încercat să discrediteze miniștrii USR.

„De asta vă supără USR, domnule Grindeanu. De asta plătiți televiziuni ca să împroaște non-stop cu lucruri neadevărate în miniștrii USR. Pentru că v-am ridicat ștacheta prea sus pentru nivelul și preocupările PSD, unde vocabularul dumneavoastră este simplu: șpagă, pilă și cât se poate de multe aranjamente”, a afirmat Miruță.

„USR nu va vota acest guvern”, a încheiat el în plenul Parlamentului.

Cabinetul propus de Luca Niculescu este susținut de PSD și de parlamentari din alte formațiuni, după mai multe luni de criză politică. USR a contestat componența guvernului și prezența miniștrilor desemnați de social-democrați.

Votul de învestitură are loc marți, 20 octombrie, într-o ședință comună a Camerei Deputaților și Senatului. Pentru învestirea guvernului sunt necesare cel puțin 233 de voturi favorabile.