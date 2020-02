Ministrul desemnat pentru portofoliul Educaţie Monica Anisie a primit, marţi, aviz negativ în comisiile reunite pentru învăţământ ale Parlamentului.

Au fost 14 voturi „pentru”, 15 „împotrivă” şi o abţinere. Ministrul a fost audiat în comisiile de specialitate mai bine de două ore.

Monica Anisie a afirmat, la finalul şedinţei, că este un aviz politic. Minsitrul a adăugat că educaţia ar trebui să iasă din sfera politicii, pentru a putea construi o Românie educată.

„Este un aviz consultativ, după cum bine ştiţi, este un aviz politic şi eu consider că Educaţia trebuie să iasă din sfera această a politicii, pentru că avem nevoie să construim o Românie educată. Mandatul pe care îl am la Ministerul Educaţiei, am spus încă din momentul în care am venit în primele zile la minister, este un mandat care să conducă la implementarea proiectului România educată, proiectul Preşedintelui României, Klaus Iohannis. Cred în acest proiect şi consider că voi face tot ceea ce îmi stă în putere că acesta să fie dus la bun sfârşit şi să creionez toate premizele pentru că el să fie implementat la nivel”, a afirmat Anisie.

Audierile miniştrilor Guvernului Orban 2 au început luni şi se vor încheia miercuri. Votul de învestire va avea loc într-un plen reunit pe 24 februarie, începând cu ora 16.00.

Ştirea iniţială:

