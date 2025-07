Moșteanu: Armata dezvoltă noi forme de voluntariat militar pentru a întineri rezerva operațională

Întrebat, miercuri seara, la Antena 2 CNN, de ce vrea armata română ca tinerii să facă pregătire militară și cu ce scop sunt chemați rezerviștii la exerciții, Moșteanu a răspuns că orice armată modernă are nevoie de militari permanenți și o rezervă operațională.

„Partea de rezerviști a îmbătrânit, simplu spunând. Și noi ne înzestrăm, ne pregătim”, a explicat ministrul.

Ministrul a anunțat că sunt în lucru două proiecte importante – modificări la legea apărării naționale și la legea pregătirii populației pentru apărare. Potrivit acestuia, se va crea un cadru pentru o nouă formă de voluntariat militar în termen, cu sesiuni de pregătire de 4 luni.

Referitor la situația rezerviștilor operaționali care sunt chemați la exerciții, Moșteanu a spus că aceștia sunt convocați pentru actualizări de bază de date și pentru a ști „în caz de mobilizare, să știm unde te găsim și să știi și tu la ce unitate te prezinți”. Ministrul a subliniat că „este un lucru absolut normal de structurarea informațiilor într-un stat”.

Moșteanu a abordat și problema dezinformării, menționând că există un site oficial – inforadar.mapn.ro – unde armata explică toate știrile false care circulă pe rețelele sociale.

Ministrul se referea la speculațiile conform cărora armata îi pregătește pe tineri pentru că România intră în război: „Nimeni nu vrea război. Asta să fie foarte clar. Ne uităm însă că nu putem să întoarcem capul, să ignorăm faptul că pică drone lângă noi”.

Ministrul a explicat că armata se pregătește conform principiului „prepare for the worst, expect the best” și că ceea ce se întâmplă în armata română este „absolut normal față de ce se întâmplă în alte țări NATO”.