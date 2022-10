Năsui, câştig în procesul intentat de un deputat PSD

„Am câştigat definitiv procesul pe care mi l-a deschis fostul PNL-ist, actual PSD-ist, Dan Cristian Popescu. Acum doi ani, domnul Dan Cristian Popescu m-a dat în judecată pentru a-i plăti daune de 200.000 RON. De ce? Fiindcă i-aş fi lezat imaginea zicând că <a strâns o avere fabuloasă de când lucrează în primărie” şi că <are legături strânse cu PSD>. Am zis asta pe vremea când dânsul era viceprimar PNL. Acum, când scriu rândurile acestea, este deputat PSD. Da, aţi citit bine. Domnul Popescu, deputat PSD, pretinde că afirmaţia <a avea legături strânse cu PSD: îi lezează imaginea. L-a mai deranjat şi faptul că am pus lumină pe averea fabuloasă strânsă cât timp a lucrat în primărie”, anunţă Claudiu Năsui.

Potrivit lui Năsui, Judecătoria a reţinut că „în perioada 2016 - 2020, în care a avut funcţia de viceprimar al sectorului 2 Bucureşti, reclamantul a dobândit în plus 3 terenuri şi 2 clădiri (dintre care una în Florida, SUA), obiecte de artă/cult şi ceasuri în valoare de 15.000 euro şi active financiare în cuantum de aproximativ 3.000.000 lei (aproximativ 620.000 euro). Or, în raport de valoarea salariului minim pe economie (1.346 lei net) şi a salariului mediu pe economie (3.372 lei net), este mai mult decât evident că afirmaţia pârâtului referitoare la faptul că reclamantul a strâns o avere fabuloasă de când lucrează la primărie este cât se poate de reală, susţinerile în sens contrar ale acestuia din urmă fiind vădit neîntemeiate”.

Claudiu Năsui arată că Dan Cristian Popescu a pierdut iniţial pe fond.

„A fost nemulţumit şi a făcut apel. A pierdut şi acolo. În continuare nemulţumit, a făcut şi recurs. L-a pierdut şi pe acela. Până plăteşte cheltuielile de judecată, poate se convinge şi el că a strâns o avere fabuloasă cât timp a lucrat în primărie şi că are legături strânse cu PSD”, încheie deputatul USR.