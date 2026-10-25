Nazare, despre indexarea pensiilor din 2027: Trebuie să fie „prudentă, sustenabilă”. Când va fi luată o decizie

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat duminică seara, într-un interviu pentru Digi24, că își dorește indexarea pensiilor de la începutul anului 2027, dar a subliniat că majorarea trebuie să fie sustenabilă și stabilită în funcție de resursele bugetare disponibile.

„Îmi doresc să avem o indexare a pensiilor sustenabilă. Am spus-o public, am spus-o de acum câteva luni bune de zile că trebuie să facem o indexare prudentă, sustenabilă, trebuie să o facem”, a afirmat ministrul Nazare.

El a adăugat că o decizie în acest sens va fi luată după ce toate datele bugetare vor fi disponibile.

„Vom lua această decizie după ce avem toate datele de buget introduse în rețea”, a spus ministrul Finanțelor.

Nazare: Am mai avut creșteri de pensii cu 40%, care au dus la un dezechilibru bugetar

Nazare a atras atenția și asupra faptului că autoritățile trebuie să evite repetarea unor situații în care majorările de pensii au contribuit, în opinia sa, la dezechilibre bugetare și la creșterea inflației.

„Am mai avut creșteri de pensii cu 40%, care au dus la un dezechilibru bugetar. Dezechilibrul bugetar s-a transformat în inflație mai mare. Inflația mai mare i-a afectat tot pe cei mai vulnerabili. Nu dorim să repetăm acest lucru”, a precizat Nazare.

Întrebat dacă o indexare considerată sustenabilă ar putea depăși 5%, ministrul a răspuns că procentul va fi stabilit ulterior, în funcție de cifrele bugetare.

„Acest lucru va trebui decis când avem cifrele pe masă”, a conchis el.