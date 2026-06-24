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Negoiță: Nicușor Dan are nevoie de PSD pentru un al doilea mandat. „Folosește PSD ca să-și execute dușmanii”

Primarul Sectorului 3 și liderul PSD Sector 3, Robert Negoiță, a susținut că Nicușor Dan nu ar fi afectat în parcursul către un al doilea mandat de conflictele politice din jurul său, afirmând, dimpotrivă, că șeful statului ar avea nevoie de sprijinul PSD.
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Andrei Rachieru
24 iun. 2026, 16:55, Politic
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Invitat în emisiunea Ai aflat!, moderată de Ionuț Cristache, Negoiță a declarat că Nicușor Dan „are nevoie de PSD” și că ar folosi partidul „ca să-și execute dușmanii”.

„Ce ne-a făcut nouă, ca primari de sector de la PSD, e mic copil față de ce le-a făcut alor lui de la USR”, a afirmat edilul.

Potrivit acestuia, foștii aliați politici ai președintelui ar fi fost eliminați din competițiile electorale și din jocul intern de putere.

„N-a mai câștigat nimeni nimic”, a spus Negoiță, făcând referire la rezultate electorale slabe și la conflicte interne, inclusiv la nivelul administrației locale din București.

În context, Negoiță a amintit și de tensiunile dintre Nicușor Dan și alți lideri locali, evocând relațiile deteriorate cu primari de sector și cu Clotilde Armand.

„Ajunsese în punctul în care nu-și mai vorbeau”, a spus el.

Edilul Sectorului 3 a adus în discuție și situația lui Ilie Bolojan, despre care a afirmat că beneficiază în prezent de susținere populară, dar că lipsa unor alegeri iminente îi limitează șansele politice.

„Problema domnului Bolojan e că nu avem alegeri mâine”, a spus Negoiță, sugerând că scena politică rămâne volatilă și imprevizibilă până în 2028.

Declarațiile lui Robert Negoiță vin pe fondul unor tensiuni persistente între partidele parlamentare și președintele României, precum și al speculațiilor privind posibile realinieri politice în perspectiva viitoarelor cicluri electorale.

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