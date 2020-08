New York Times: "Pe fondul deteriorării relaţiilor cu SUA, China reduce tonul naţionalismului furios"

"Săptămâni întregi, China a evocat sentimente naţionaliste în contextul escaladării războiului de replici cu Administraţia Trump. Acum, Beijingul reduce tonul şi pledează pentru un armistiţiu, în contextul în care preşedintele Donald Trump a transformat din ce în ce mai mult Beijingul în ţintă înaintea campaniei electorale pentru scrutinul din noiembrie", observă editorialistul Javier Hernandez într-un articol publicat în cotidianul The New York Times sub titlul "Pe fondul deteriorării relaţiilor cu SUA, China reduce tonul naţionalismului furios".

Numeroşi diplomaţi chinezi au lansat apeluri pentru "coexistenţa paşnică" în relaţia cu Statele Unite, renunţând la afirmaţiile anterioare că sistemul autoritarist chinez ar fi superior. Ideologii vehemenţi ai aparatului politic de la Beijing cer acum diminuarea tensiunilor, în loc să îndemne China să conteste puterea militară americană. Grupurile de presă oficiale din China au început să limiteze atacurile directe la adresa preşedintelui Donald Trump, după ce au primit instrucţiuni să aibă o abordare mai conciliantă.

"Există o abordare ideologică potrivit căreia nu trebuie să permitem naţionalismului sau furiei să preia controlul asupra politicii externe. Retorica dură nu trebuie să înlocuiască diplomaţia raţională", explică Xu Qinduo, analist la postul China Radio International.

Prin diminuarea retoricii, Partidul Comunist chinez speră să reducă riscul ca naţionalismul excesiv să afecteze imaginea Chinei pe plan mondial sau să genereze tensiuni incontrolabile între superputeri. Relaţiile Chinei cu Statele Unite sunt într-un moment periculos, dat fiind că atacurile la adresa Beijingului au devenit pentru preşedintele Donald Trump un element central al campaniei electorale, iar Administraţia SUA a adoptat o serie de măsuri împotriva Beijingului.

Numeroşi oficiali chinezi au început să lanseze apeluri la dialog, inclusiv Yang Jiechi, directorul Biroului pentru Afaceri Externe din cadrul Partidului Comunist, şi Cui Tiankai, ambasadorul chinez în SUA. La rândul său, Le Yucheng, un diplomat chinez de rang înalt, a acuzat politicieni americani că ar denigra China, dar a cerut ca cele două ţări să colaboreze pentru a evita "scăparea de sub control a relaţiilor".

Beijingul "a schimbat abordarea, pentru că, dacă Statele Unite continuă atacurile, iar China ripostează, oprindu-se comunicarea şi ajungându-se la situaţii iraţionale, relaţiile nu pot decât să se înrăutăţească", explică Song Guoyou, expert la Universitatea Fudan din Shanghai.

"China probabil va trimite intens aceste semnale Statelor Unite, în speranţa că problemele vor fi abordate calm", subliniază analistul.