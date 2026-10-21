Niculescu anunță o nouă direcție pentru politica externă a României: De la diplomația participării la diplomația proiectelor

Premierul Luca Niculescu a participat, miercuri, la ceremonia de predare-primire a mandatului de ministru al Afacerilor Externe de către Dan Neculăescu. Șeful Executivului i-a mulțumit fostei ministre Oana Țoiu pentru colaborare și i-a urat succes noului ministru, pe care l-a descris drept un diplomat de carieră cu experiență în dosarele strategice și de securitate ale României.

Niculescu a descris revenirea la Ministerul Afacerilor Externe (MAE), de această dată în calitate de premier, drept un moment cu o încărcătură emoțională aparte, având în vedere că a lucrat anterior în instituție ca ambasador și apoi ca secretar de stat pentru aderarea la OCDE.

„Pentru mine, MAE nu este doar o instituție fundamentală a statului, ci și locul în care am lucrat ani de zile, ca ambasador și apoi ca secretar de stat pentru aderarea la OCDE”, a transmis Niculescu, pe Facebook.

Premierul a vorbit și despre activitatea diplomaților și experților din minister, inclusiv a celor implicați în dosarul aderării la OCDE și în alte dosare politice și de securitate.

„Știu din proprie experiență câtă muncă, câtă răbdare și câtă discreție se află în spatele fiecărui succes diplomatic. Și cred că oamenii aceștia merită mai multă recunoaștere decât primesc de obicei”, a precizat acesta.

Niculescu: România trebuie să treacă la diplomația proiectelor

Premierul a anunțat că a discutat cu noul ministru de Externe, Dan Neculăescu, despre direcțiile pe care România trebuie să le urmeze în politica externă.

„După aproape două decenii în Uniunea Europeană, România trebuie să treacă definitiv de la diplomația participării la diplomația proiectelor. Politica externă trebuie să producă rezultate concrete pentru economia românească: investiții atrase, exportatori sprijiniți și noi oportunități pentru companiile românești”, a afirmat Niculescu.

Șeful Executivului a subliniat că România trebuie să rămână predictibilă în relațiile externe, dar și să își apere ferm interesele strategice.

„Trebuie să fim predictibili, dar și fermi în apărarea intereselor noastre strategice, de la securitatea Mării Negre până la negocierile pentru resurse financiare de la Bruxelles”, a adăugat premierul.

Digitalizarea serviciilor consulare și programe pentru românii care vor să revină în țară

O altă direcție anunțată de Niculescu vizează consolidarea relației cu românii din străinătate, inclusiv prin modernizarea serviciilor consulare și dezvoltarea unor programe de finanțare.

„Nu în ultimul rând, este nevoie de o reconectare cu românii din afara granițelor, prin digitalizarea serviciilor consulare, dar și prin programe de finanțare care să îi încurajeze pe cei care își doresc să revină acasă”, a transmis premierul.

Niculescu și-a exprimat, în încheiere, încrederea că echipa MAE, condusă de Dan Neculăescu, va reprezenta România „cu rigoare, energie și viziune”.