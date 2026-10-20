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Nicușor Dan: A devenit extrem de ieftin să plătești o mie de voci care să acopere o voce legitimă

Președintele Nicușor Dan avertizează că manipularea prin intermediul rețelelor sociale reprezintă una dintre cele mai importante provocări pentru democrație și atrage atenția asupra riscului ca vocile legitime să fie acoperite prin campanii coordonate în mediul online.
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Cosmin Pirv
20 oct. 2026, 10:47, Politic
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„Cum facem ca principiul fundamental al democrației, o persoană, o voce, un vot, să fie păstrat, păstrând evident și libertatea de expresie și libertatea de asociere? Pentru că constatăm că a devenit extrem de ieftin să plătești o mie de voci care acoperă o voce legitimă”, a declarat marți Nicușor Dan la Forumul privind statul de drept „Rule of Law Forum”.

El a atras atenția că una dintre marile provocări pentru democrație este comunicarea pe rețelele sociale.

Șeful statului a vorbit și despre importanța dialogului și a compromisului pentru obținerea consensului, avertizând că o societate în care fiecare grup rămâne în propria bulă nu poate construi mecanisme democratice funcționale.

„Și protestul, și strigătul sunt mijloace democratice legitime și ele trebuie să fie folosite. Numai că este nevoie și de dialog și este nevoie și de compromis pentru consens”, a afirmat președintele.

Referindu-se la statul de drept, Nicușor Dan a spus că acesta trebuie înțeles prin modul în care funcționează instituțiile, prin nivelul corupției și prin capacitatea instituțiilor de a se controla și verifica reciproc, pentru a preveni derapajele.

Șeful statului a amintit marți și de vizita la București a președintei și a delegației Comisiei de la Veneția.

„Am avut astăzi o discuție foarte bună cu delegația Comisiei de la Veneția, condusă de doamna președintă Marta Cartabia, despre consolidarea statului de drept, rolul instituțiilor democratice și respectarea principiilor constituționale”, a scris luni Nicușor Dan pe pagina sa de X.

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