Nicuşor Dan: Capitala este într-o situaţie disperată. Cartiere întregi şi spitale fără apă caldă / „Acord politic între forţele de Opoziţie la nivelul Bucureştiului”. VIDEO

Nicuşor Dan a subliniat, sâmbătă, principalele probleme ale capitalei, amintind de falimentul RADET,de datoriile STB,de riscul Primăriei de a intra în incapacitate de plată,precum şi de problema încălzirii centralizate.Totodată, acesta a precizat că poluarea şi traficul în Bucureşti s-au înrăutăţit.

"Bucureştiul este într-o situaţie disperată. Avem societatea de încălzire centralizată în faliment. Avem societatea de transport în incapacitatea de a-şi plăti datoriile şi tocmai şi-a pus sediul şi mijloacele de transport ca garnaţie pentru aceste datorii. Avem un mare risc de incapacitate de plată. Am avertizat încă de la începutul anului că încasările au fost mult prea optimiste faţă de ce se putea încasa şi mai ales avem în teren o situaţie dezastruoasă, cartiere întregi fără apă caldă, spitale fără apă caldă, avem aceeaşi problemă a traficului pe care am avut-o la îcneputul acestui mandat şi avem în plus un infringement pe calitate aerului. Deci situaţia s-a înrăutăţit în ceea ce priveşte poluarea",a declarat Nicuşor Dan, sâmbătă, în cadrul unei conferinţe de presă.

Acestea a mai completat încă că în ciuda acestor probleme, "Bucureştiul are toate perspectivele de a fi oraşul pe care ni-l dorim".

Nicuşor Dan: Propun un acord politic între forţele de Opoziţie la nivelul Bucureştiului

Nicuşor Dan a declarat, sâmbătă, că propune o campanie electorală preliminară pentru Primăria Bucureşti,dezbateri între candidaţi şi sondaje de opinie care să indice candidatul cu cele mai mari şanse de a o învinge pe Gabrielei Firea. Acesta a mai propus un acord politic între partidele de opoziţie.

"Propun o campanie electorală preliminară până la jumătatea lunii februarie care să se încheie cu dezbateri între candidaţii partidelor, pentru ca bucureştenii să vadă cine are programul cel mai bun. Propun un sondaj de opinie cu o casă agreată de forţele de opoziţie în a doua jumătate a lunii februarie şi în urma acestui sondaj, candidatul cu cele mai bune şanse să o bată pe Firea să fie susţinut de ceilalţi. Insist pe ntru sondajele de opinie pentru că sunt un instrument ştiinţifice care ne spun ce vor Bucureştenii", a declarat Nicuşor Dan, sâmbătă, în cadrul unei conferinţe de presă.

Acesta a propus o colaborare între forţele de opoziţie, la nivelul Bucureştiului şi un acord politic asupra unui program de "guvernare".

"Propun de asemenea pentru luna martie o colaborare a forţelor de opoziţie pentru elaborarea unui program de guvernare atât la nivelul Primăriei Generale cât şi la nivelul sectoarelor şi un acord politic pe program şi pe echipele care să realizeze acest program la nivelul Bucureştiului", a mai spus acesta.

USR Bucureşti îşi alege sâmbătă candidatul pentru Primăria Capitalei, Nicuşor Dan şi Dragoş Dragoteanu fiind singurii înscrişi în cursă. Tot sâmbătă începe votul pentru alegerea conducerii USR Bucureşti, care va dura trei zile, a declarat preşedinte interimar al filialei, pentru MEDIAFAX.

