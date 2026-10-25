Nicușor Dan, de Ziua Armatei României: Vom avea un buget solid pentru apărare, conform angajamentelor din cadrul NATO

Președintele României, Nicușor Dan, a participat duminică, 25 octombrie, de Ziua Armatei României, la ceremonia organizată la Baza 86 Aeriană „Locotenent Gheorghe Mociorniță”.

Acesta a transmis un mesaj de încredere în capacitatea României de a-și consolida securitatea, anunțând că țara va avea un buget solid pentru apărare, în conformitate cu angajamentele asumate în cadrul NATO.

„Armata este o instituție simbol a României și deloc întâmplător instituția în care românii au cea mai mare încredere, pentru că într-o lume marcată de incertitudine, armata inspiră în continuare acele valori de care societatea are nevoie: seriozitate, disciplină și datorie împlinită”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele a spus că aceste valori au fost apărate de generații de militari, de multe ori cu prețul vieții, adăugând că sacrificiul eroilor nu va fi uitat.

„Acestor eroi le datorăm libertatea noastră, iar sacrificiul lor nu va fi uitat niciodată. Mesajul meu pentru români este unul de încredere în capacitatea noastră de a construi o țară stabilă, solidă, bine ancorată în valorile familiei europene. O țară în care să trăim în siguranță, protejați prin parteneriatul strategic cu Statele Unite și apartenența la NATO”, a afirmat șeful statului.

Nicușor Dan: România va avea un buget solid pentru apărare

Nicușor Dan a spus că militarii români, cei activi și cei în rezervă sau în retragere, au demonstrat profesionalism în misiunile cele mai dificile, câștigând respectul aliaților.

Potrivit președintelui, actuala situație internațională, marcată de multe riscuri și temeri, trebuie să determine România să investească în reziliența economiei și în apărare.

„Traversăm o perioadă marcată de riscuri majore, dar trebuie să ținem cont de un lucru important, pentru că lucrurile puternice nu doar supraviețuiesc crizelor, ci le transformă în oportunități. Dinamica globală actuală este șansa noastră de a ne crește rezistența la șocuri prin dezvoltarea unei economii moderne, competitive, și prin investiții într-o apărare puternică”, a declarat președintele.

Acesta a spus că România va continua să aloce fonduri pentru apărare și să investească în condițiile de muncă ale militarilor și în pregătirea și dotarea acestora.

„Avem și vom avea un buget solid pentru apărare, conform angajamentelor asumate de România în cadrul NATO. Păstrăm în centrul preocupărilor cea mai importantă resursă, oamenii, pentru a le asigura condiții de muncă adecvate și posibilitatea de a se dezvolta profesional”, a transmis Nicușor Dan.

Președintele a mai precizat că modernizarea armatei presupune investiții majore în echipamente militare și în instruirea militarilor alături de aliați și parteneri.

„În aceeași măsură, investim semnificativ în modernizarea și înzestrarea forțelor armate, precum și în instruirea militarilor noștri alături de aliați și parteneri. O armată puternică se bazează pe o economie puternică. Înzestrarea militară și relansarea industriei noastre de apărare sunt inseparabil legate”, a afirmat șeful statului.

Programul SAFE, investiții în industria de apărare și locuri de muncă

Nicușor Dan a vorbit și despre programul SAFE, prin care România urmărește să achiziționeze tehnică militară modernă și să susțină, totodată, industria națională de apărare.

„Prin programul SAFE producem și procurăm tehnică militară modernă pentru militarii noștri și, în același timp, investim în fabrici românești, creăm locuri de muncă și dezvoltăm infrastructura utilă deopotrivă armatei, dar și populației civile”, a declarat președintele.

Șeful statului a spus că a ales să participe la ceremonia de la Baza 86 Aeriană din simplul motiv că militarii de aici au un rol important în apărarea spațiului aerian al României.

Acesta i-a felicitat pentru modul în care și-au îndeplinit misiunile, mai ales după ce au doborât două drone care au pătruns în spațiul aerian al țării cu doar câteva zile înainte.

„Nu am ales întâmplător să fiu astăzi aici. Cu toții sunteți, la propriu, în prima linie de apărare a spațiului aerian al României. Ați demonstrat-o fără ezitare în urmă cu doar câteva zile, când ați doborât cu precizie două drone ostile din spațiul nostru aerian. Vreau să vă felicit pentru modul exemplar în care vă protejați țara”, a spus Nicușor Dan.

Centrul European de Instruire F-16, un hub regional

„Dincolo de misiunile de poliție aeriană, România demonstrează aici, la Borcea, nu doar că beneficiază de securitate, ci că este un furnizor de securitate dincolo de granițele sale. Prin Centrul European de Instruire F-16 ați transformat această bază într-un hub regional de excelență”, a declarat șeful statului.

Nicușor Dan a spus că „pregătirea comună a piloților români, aliați și parteneri nu reprezintă doar un simplu exercițiu de antrenament comun”, ci reprezintă „interoperabilitate, reacție rapidă în situații de criză și descurajare”.

Nicușor Dan: Războiul Rusiei împotriva Ucrainei generează amenințări la Marea Neagră

Președintele a atras atenția și asupra riscurilor de securitate din regiunea Mării Negre, pe fondul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

Acesta a precizat că amenințările ajung până în apele teritoriale și în zona economică exclusivă a României, afectând securitatea țării și libertatea de navigație.

„Războiul Rusiei împotriva Ucrainei generează astăzi amenințări fără precedent la Marea Neagră, care ajung până în apele teritoriale și în zona economică exclusivă a României, punând în pericol securitatea noastră și libertatea de navigație”, a declarat Nicușor Dan.

„Alături de aliații din NATO și partenerii din UE, vom acționa ferm pentru a descuraja și, dacă va fi cazul, pentru a neutraliza orice amenințare la granițele noastre”, a transmis președintele.