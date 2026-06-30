Nicușor Dan, despre negocierile pentru Guvern cu PNL: „A fost foarte clară schimbarea de discurs”

Președintele Nicușor Dan a făcut noi declarații despre negocierile pentru formarea viitorului Guvern, afirmând că, în cadrul discuțiilor dintre partide, PNL și-a schimbat poziția față de formula de guvernare susținută inițial. Șeful statului a precizat că observațiile sale se referă strict la discuțiile purtate în spatele ușilor închise și nu la mesajele transmise ulterior în spațiul public.

Declarațiile au venit după ce a fost întrebat de câte ori și-a modificat PNL poziția în timpul negocierilor și dacă s-a simțit indus în eroare de liderii liberali.

„A fost foarte clară schimbarea de discurs”

Nicușor Dan a insistat că face referire la un episod concret din timpul negocierilor și că schimbarea de poziție a fost evidentă pentru toți participanții.

„M-am referit numai la acel moment. Și în acel moment, pe conținutul discuțiilor, nu declarațiile publice de la ieșire, ci conținutul discuțiilor dinăuntru în negocierile unde au fost atâția oameni, a fost foarte clară schimbarea de discurs. Adică a fost explicit: PNL susține un guvern minoritar PSD.”

Președintele a explicat că această poziție a fost reafirmată inclusiv după întrebările adresate în cadrul negocierilor privind împărțirea funcțiilor din administrație.

„Inclusiv după ce au urmat niște întrebări, ce se întâmplă cu secretarii de stat, cu prefecții. Și mi-ar fi plăcut, în mod onest, să se spună că au reconsiderat. Ne-am reconsiderat poziția, să nu intervină toată dezbaterea asta inutilă. Asta e tot.”

Refuză să vorbească despre „minciuni” sau să indice vinovați

Întrebat direct de câte ori PNL și-a schimbat poziția în timpul negocierilor și dacă liderul liberal a fost sincer în discuțiile purtate, Nicușor Dan a evitat să lanseze acuzații directe.

Șeful statului și-a limitat răspunsul la episodul despre care vorbise anterior, fără a extinde critica asupra întregului proces de negociere și fără a comenta relația cu conducerea PNL.

„Toată lumea discută aici”

Întrebat cine ar trebui să facă primul pas pentru reluarea unor negocieri mai eficiente, președintele a transmis că responsabilitatea este împărțită între toate formațiunile politice implicate.

„Toată lumea discută aici, nu am ce să reproșez partidelor. Inclusiv ele au discutat.”

Solicitat să spună unde vede cel mai mare obstacol în calea unui acord politic și dacă orgoliile liderilor blochează formarea Guvernului, Nicușor Dan a evitat să facă aprecieri asupra actorilor implicați.

„Nu vreau eu să fac evaluări din astea. Cât timp după două luni nu s-a găsit o soluție, înseamnă că e o problemă peste toate.”

Negocierile pentru noul Executiv continuă

Declarațiile președintelui vin într-un moment în care negocierile pentru constituirea unei majorități parlamentare și formarea noului Guvern continuă, fără ca partidele să fi ajuns la un acord final. Mesajul lui Nicușor Dan sugerează că unul dintre momentele de tensiune din cadrul discuțiilor a fost schimbarea poziției PNL privind susținerea unui guvern minoritar al PSD, despre care spune că ar fi preferat să fie asumată public pentru a evita controversele generate ulterior.