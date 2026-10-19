Prima pagină » Politic » Nicușor Dan, discuții cu delegația Comisiei de la Veneția despre statul de drept și instituțiile democratice

Nicușor Dan, discuții cu delegația Comisiei de la Veneția despre statul de drept și instituțiile democratice

Președintele României, Nicușor Dan, a discutat luni cu delegația Comisiei de la Veneția despre statul de drept, rolul instituțiilor democratice și respectarea principiilor constituționale.
Nicușor Dan, discuții cu delegația Comisiei de la Veneția despre statul de drept și instituțiile democratice
Sursa foto: Nicușor Dan/X
Maria Nițu
19 oct. 2026, 17:17, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat luni că a avut o discuție „foarte bună” cu delegația Comisiei de la Veneția, condusă de președinta instituției, Marta Cartabia.

Discuțiile dintre oficiali au vizat consolidarea statului de drept, rolul instituțiilor democratice și respectarea principiilor constituționale.

„Am avut astăzi o discuție foarte bună cu delegația Comisiei de la Veneția, condusă de doamna președintă Marta Cartabia, despre consolidarea statului de drept, rolul instituțiilor democratice și respectarea principiilor constituționale”, a scris Nicușor Dan pe pagina sa de X.

Președintele a precizat că, în cadrul întâlnirii, a reafirmat angajamentul României față de echilibrul instituțional, transparență și respectarea standardelor europene în domeniul democrației și al statului de drept.

„Dialogul deschis cu experții europeni este esențial. În cadrul întrevederii am reconfirmat angajamentul nostru pentru echilibru instituțional, transparență și respectarea standardelor europene în materie de democrație și stat de drept”, a transmis șeful statului.

Luni, 19 octombrie, președintele Nicușor Dan a avut o întrevedere, la Palatul Cotroceni, cu o delegație a Comisiei de la Veneția, de la ora 12:30. Din cadrul delegației au făcut parte, conform Administrației Prezidențiale, următoarele persoane:

  • Marta Cartabia, Președintele Comisiei de la Veneția;
  • ⁠Simona Granata-Menghini, Director, Secretariatul Comisiei de la Veneția;
  • Eirik Holmøyvik, Vicepreședintele Comisiei de la Veneția;
  • Laura-Iuliana Scântei, Președintele Subcomisiei pentru Protecția Minorităților Naționale din cadrul Comisiei de la Veneția și Judecător al Curții Constituționale a României;
  • Iain Cameron, Președintele Subcomisiei pentru Drept Internațional din cadrul Comisiei de la Veneția;
  • Tone Sørfonn Moe, consilier juridic al Comisiei de la Veneția.

Recomandarea video

SONDAJ: Obezitatea este o boală sau este doar o consecință a stilului de viață? Care sunt implicațiile pentru organism? Dar soluțiile?
G4Media
Fiul lui Ion Țiriac se distrează pe seama propunerii americanilor: „Aș da milioane să văd asta”
GSP.ro
Ce a declarat Raed Arafat după CUTREMURUL resimțit luni și în București. „Ăsta e un semn foarte...”
Gandul
'Profetul Apocalipsei', o nouă predicție BULVERSANTĂ, după ce a prezis pandemia Covid-19: 'Se va întâmpla în 2027'
Cancan
Prezentatoarea TV și-a dat pe spate fanii cu o nouă apariție incendiară: „Absolut superbă!”
Prosport
Calculele dinaintea învestirii Guvernului Niculescu: cu ce scor trece de Parlament cabinetul PSD cu premier independent
Libertatea
Două zodii au parte de o săptămână excelentă. Apar oportunități, vești bune și surprize în dragoste!
CSID
Cutremur în România: Ce faci dacă mașina e avariată de bucăți căzute de pe o clădire sau alte elemente stradale
Promotor