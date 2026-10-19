Nicușor Dan, discuții cu delegația Comisiei de la Veneția despre statul de drept și instituțiile democratice

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat luni că a avut o discuție „foarte bună” cu delegația Comisiei de la Veneția, condusă de președinta instituției, Marta Cartabia.

Discuțiile dintre oficiali au vizat consolidarea statului de drept, rolul instituțiilor democratice și respectarea principiilor constituționale.

„Am avut astăzi o discuție foarte bună cu delegația Comisiei de la Veneția, condusă de doamna președintă Marta Cartabia, despre consolidarea statului de drept, rolul instituțiilor democratice și respectarea principiilor constituționale”, a scris Nicușor Dan pe pagina sa de X.

Am avut astăzi o discuție foarte bună cu delegația Comisiei de la Veneția, condusă de doamna președintă Marta Cartabia, despre consolidarea statului de drept, rolul instituțiilor democratice și respectarea principiilor constituționale.

Dialogul deschis cu experții europeni este esențial. În cadrul întrevederii am reconfirmat angajamentul nostru pentru echilibru instituțional, transparență și respectarea standardelor europene în materie de democrație și stat de drept. — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) October 19, 2026

Președintele a precizat că, în cadrul întâlnirii, a reafirmat angajamentul României față de echilibrul instituțional, transparență și respectarea standardelor europene în domeniul democrației și al statului de drept.

„Dialogul deschis cu experții europeni este esențial. În cadrul întrevederii am reconfirmat angajamentul nostru pentru echilibru instituțional, transparență și respectarea standardelor europene în materie de democrație și stat de drept”, a transmis șeful statului.

Luni, 19 octombrie, președintele Nicușor Dan a avut o întrevedere, la Palatul Cotroceni, cu o delegație a Comisiei de la Veneția, de la ora 12:30. Din cadrul delegației au făcut parte, conform Administrației Prezidențiale, următoarele persoane: