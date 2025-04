Nicușor Dan, evaziv despre potențialele procente câștigate de la electoratul lui Lasconi

Nicușor Dan, candidat independent la alegerile prezidențiale, evită să ofere o estimare privind procentele pe care le-ar putea atrage din electoratul Elenei Lasconi, după ce USR a decis să îi retragă sprijinul acesteia și să îl susțină pe el.

Întrebat direct câte procente ar putea să obțină din electoratul Elenei Lasconi, care se situa în sondaje la aproximativ 4-5%, candidatul a considerat că „nu este lucrul important” și a preferat să abordeze subiectul din perspectiva clarificării opțiunilor pentru alegători.

„Lucrul important este că în momentul de față s-au clarificat opțiunile. Există o direcție care este Rusia și care are doi candidați, Ponta și Simion, există direcția și guvernăm ca până acum, mulțumiți de cum am guvernat, care îl are candidat pe domnul Antonescu, și există o direcție pe care în momentul acesta devine clar că este reprezentată de mine, o direcție de schimbare cu păstrarea direcției occidentale și faptul că în spatele acestei candidaturi există toate partidele, inclusiv USR-ul, clarifică scena”, a declarat Dan.

În ciuda insistenței jurnalistului, care a menționat că retragerea sprijinului pentru Elena Lasconi s-ar fi făcut tocmai pentru că aceasta avea un scor scăzut, iar „două și trei procente ar putea să ajute într-o astfel de cursă”, Nicușor Dan a continuat să prezinte diferitele direcții politice, fără a oferi cifre concrete.