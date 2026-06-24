Prima pagină » Politic » Nicușor Dan, la Ambasada Statelor Unite: Arma noastră cea mai eficientă este unitatea. România va rămâne de neclintit alături de Statele Unite

Nicușor Dan, la Ambasada Statelor Unite: Arma noastră cea mai eficientă este unitatea. România va rămâne de neclintit alături de Statele Unite

Președintele României, Nicușor Dan, a reafirmat angajamentul strategic ferm al țării noastre față de parteneriatul cu Statele Unite și valorile occidentale, în cadrul recepției organizate de Ambasada SUA cu ocazia celei de-a 250-a aniversări a Declarației de Independență.
Bolojan a mulțumit SUA: Militarii americani contribuie semnificativ la securitatea României
Bolojan a mulțumit SUA: Militarii americani contribuie semnificativ la securitatea României
Ambasadorul SUA, declarații despre criza politică de la București și proiectul SMR de la Doicești. Darryl Nirenberg: „Parteneriatul nostru va rămâne puternic și va continua să se consolideze”
Ambasadorul SUA, declarații despre criza politică de la București și proiectul SMR de la Doicești. Darryl Nirenberg: „Parteneriatul nostru va rămâne puternic și va continua să se consolideze”
Circulație blocată pe un drum din Alba în urma viiturilor. ANM a emis Cod portocaliu de furtuni
Circulație blocată pe un drum din Alba în urma viiturilor. ANM a emis Cod portocaliu de furtuni
Șase tineri din Brașov, cu vârste între 16 și 22 de ani, cercetați după ce au aderat la o organizație neonazistă
Șase tineri din Brașov, cu vârste între 16 și 22 de ani, cercetați după ce au aderat la o organizație neonazistă
Negoiță: Nicușor Dan are nevoie de PSD pentru un al doilea mandat. „Folosește PSD ca să-și execute dușmanii”
Negoiță: Nicușor Dan are nevoie de PSD pentru un al doilea mandat. „Folosește PSD ca să-și execute dușmanii”
Radu Mocanu
24 iun. 2026, 19:46, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

În discursul susținut la evenimentul găzduit de Ambasada Statelor Unite, președintele Nicușor Dan a avertizat împotriva izolării internaționale, făcând trimitere la parcursul istoric al Statelor Unite ale Americii. 

„Călătoria de 250 de ani a Statelor Unite nu a început și nu a fost niciodată parcursă în solitudine. Dincolo de momentul proclamării, independența a fost câștigată prin luptă și cu sprijinul mai multor puteri europene. Acum, Statele Unite dețin un rol central într-un sistem de alianțe și parteneriate care ne asigură libertatea, securitatea și prosperitatea”, a declarat președintele. 

Pilonii identității occidentale și provocările de securitate

Nicușor Dan a punctat că anul 2027 va marca borne istorice pentru România: 30 de ani de parteneriat strategic cu SUA, 20 de ani de la aderarea la Uniunea Europeană și 23 de ani în cadrul NATO. 

„Pe acești trei piloni se fundamentează identitatea occidentală a României de azi, un partener dedicat, onest și responsabil care contribuie la asigurarea securității și prosperității noastre comune”, spune șeful statului. 

În cadrul discursului, Nicușor Dan a amintit și de Războiul din Ucraina și de riscurile de securitate generate de Federația Rusă. 

„Flancul estic al NATO și regiunea Mării Negre se află în prima linie a amenințărilor ruse. Doresc să exprim și cu această ocazie profunda recunoștința României și a cetățenilor săi pentru eforturile Statelor Unite și aliaților noștri pentru a consolida măsurile de apărare și descurajare în țara noastră”, a declarat Dan. 

Eforturile de consolidare a apărării și aderarea la OCDE

Președintele român a punctat și de eforturile de înzestrare a armatei cerute de președintele Trump în cadrul NATO, dar și de obiectul Bucureștiului de a adera la OCDE. 

„Peste câteva zile, la summitul NATO de la Ankara, voi prezenta președintelui Trump și aliaților noștri eforturile pe care România le face pentru creșterea capabilităților forțelor sale armate. Domnule ambasador, în plan bilateral lucrăm intens pentru un obiectiv comun, acela de a ridica parteneriatul strategic între România și Statele Unite la un nivel superior. Aderarea țării noastre la OCDE este o prioritate strategică, nu doar prin prisma intereselor economice naționale, ci și prin cea a apartenenței la un set de valori comune, iar sprijinul Statelor Unite este esențial în acest demers. ”, a declarat președintele. 

În încheierea, Nicușor Dan a lansat un mesaj de unitate. 

„Arma noastră comună cea mai eficientă este unitatea, iar forța unității vine tocmai din valorile noastre comune. De aceea România va rămâne de neclintit alături de Statele Unite în apărarea libertății și democrației”, conchide șeful statului. 

Recomandarea video

EXCLUSIV | Doi miniștri din guvernul Veștea sunt apropiații lui Nicușor Dan. Diana Morar a făcut parte din staff-ul de campanie în 2025
G4Media
Cristiano Ronaldo tocmai a stabilit recordul pe care Messi nu i-l poate lua » Cel puțin nu în 2026!
GSP.ro
Va susține AUR învestirea unui Guvern Grindeanu în Parlament? Răspunsul lui George Simion, exclusiv la Gândul
Gandul
Fiica lui Liviu Vârciu s-a angajat în America. Unde lucrează Carmina, de fapt: 'De ce să îmi fie rușine?'
Cancan
FOTO, Cât de frumoasă e Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Are un trup lucrat
Prosport
BNR pune în circulație noi bancnote în România. Ce se schimbă pe banii care vor ajunge în portofelele românilor
Libertatea
Creierul poate crea noi conexiuni și după 80 de ani. Vlad Ciurea explică ce obiceiuri mențin mintea tânără
CSID
Bulgaria va începe asamblarea de mașini din China! Ce model vor produce bulgarii?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da