Nicușor Dan, mesaj de mulțumire pentru Antonio Costa: Aștept cu nerăbdare să lucrez cu președintele Costa

Președintele Nicușor Dan a transmis miercuri un mesaj pe platforma X, în care a detaliat o conversație telefonică avută cu António Costa, actualul președinte al Consiliului European. Dialogul vine în contextul pregătirilor pentru viitoarea reuniune a Consiliului European #EUCO, programată pentru luna iunie.

Nicușor Dan a început mesajul prin a-i mulțumi lui António Costa pentru felicitările și sprijinul oferit.

„I-am mulțumit președintelui Costa pentru felicitări și cuvintele de susținere și am reafirmat angajamentul României de a coopera strâns cu partenerii europeni, susținând valorile și obiectivele UE.”

Today, I had a phone conversation with António Costa @eucopresident. I thanked President Costa for congratulations and supportive words and reaffirmed Romania’s commitment to closely cooperating with European partners, upholding the EU’s values and objectives.

