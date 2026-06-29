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Nicușor Dan, mesaj după întâlnirea cu președintele Statului Israel: „Este o relație puternică la nivel politic, la nivel economic, la nivel uman”

Președintele Nicușor Dan a primit la Cotroceni delegația condusă de președintele Israelului, Isaac Herzog, în cadrul unei vizite oficiale.
Nicușor Dan, mesaj după întâlnirea cu președintele Statului Israel: „Este o relație puternică la nivel politic, la nivel economic, la nivel uman
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Sursa foto: ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Maria Nițu
29 iun. 2026, 12:25, Politic
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Președintele României, Nicușor Dan, a făcut luni declarații la Palatul Cotroceni, după ce l-a primit pe președintele Statului Israel, Isaac Herzog, și pe prima doamnă Michal Herzog.

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Acesta a precizat că a avut discuții importante cu reprezentantul Israelului despre relația bilaterală, cooperarea economică, iar cei doi au abordat și teme legate de securitatea regională și comemorarea victimelor pogromului de la Iași.

„Este o plăcere și onoare pentru mine să-i urez bun venit în România președintelui statului Israel, domnul Isaac Herzog, și primei doamne a statului Israel, doamna Michal Herzog. Ne mulțumesc pentru că au acceptat invitația și pentru prietenia între țările noastre. Am avut o discuție în care am discutat despre relația noastră bilaterală.”, a transmis Nicușor Dan.

Președintele a descris relația România–Israel ca fiind una solidă și extinsă în mai multe domenii.

„Este o relație puternică la nivel politic, la nivel economic, la nivel uman. O relație veche. Și bineînțeles că în această relație un liant important este comunitatea israelienilor care sunt originari din România, oameni care au contribuit la construcția și apoi la dezvoltarea statului Israel. Avem o colaborare consistentă în domenii economice, securitate și industrie de apărare, agricultură, tehnologia informațiilor. Dar, așa cum am discutat cu domnul președinte, este un mare potențial de dezvoltare al acestor relații economice în ambele sensuri, investiții israeliene în România, investiții românești în Israel. Și vom colabora în continuare pentru dezvoltarea acestor schimburi economice.”, a transmis el.

Nicușor Dan a făcut precizat și că această vizită a președintelui Statului Israel are o încărcătură istorică, pentru că este legată de comemorarea a 85 de ani de la pogromul de la Iași.

„Domnule președinte, vizitați România pentru a marca un eveniment tragic în istoria noastră comună. 85 de ani de la pogromul de la Iași și vreau cu ocazia asta să aduc un omagiu memoriei victimelor din acele zile. Și cred că este responsabilitatea noastră a tuturor să milităm pentru ca aceste tipuri de evenimente să nu se mai întâmple în lume și, evident, în România.”

Acesta a vorbit și despre problema creșterii discursului instigator la ură.

„Vedem o creștere a discursului care instigă la ură și trebuie să acționăm cu fermitate și, în același timp, cu tact împotriva acestor tipuri de manifestări, astfel încât să reușim o dezescaladare, deradicalizare, o comuniune între oameni care au opinii, religii, credințe diferite. Este sarcina noastră a tuturor.”, a precizat președintele.

În discuțiile de astăzi dintre cei doi oficiali au fost abordate și teme de securitate regională, în contextul războiului din Ucraina și al situației din Orientul Mijlociu.

„Am discutat de asemenea de palierul extern, securitatea regională, am vorbit în ceea ce privește zona noastră, pozițiile noastre sunt, evident, comune în ceea ce privește războiul din Ucraina și agresiunea rusă și am mulțumit Domnului Preșeinte pentru solidaritatea statului Israel, pentru evenimentele pe care le-am avut, special drone, în urma acestui război.”, a transmis Nicușor Dan.

Șeful statului a punctat în discursul său că „România va continua să sprijine eforturile pentru stabilizarea Orientului Mijlociu”.

„Am discutat, evident, de situația din Orientul Mijlociu, am reiterat poziția noastră cu privire la necesitatea eforturilor diplomatice pentru a readuce pacea și stabilitatea în întreaga regiune. Speranța noastră că înțelegerea între Statele Unite și Iran va deschide calea către o pace regională care să fie de durată, iar România va continua să sprijine eforturile pentru stabilizarea Orientului Mijlociu în beneficiul a tuturor locuitorilor.”, a punctat șeful statului.

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