Nicușor Dan: Nu intru în discuția despre Elena Lasconi. Nu i-am cerut să se retragă

Referitor la situația de la USR, Nicușor Dan a precizat: „Evident că Lasconi are un moment emoțional. Pe de altă parte, noi nu discutăm de un job. Discutăm de direcția în care merge România. E o chestiune foarte foarte serioasă”.

„Eu cred că după ce trece emoția, oamenii se vor gândi la lucrurile serioase. Mulți care sunt în sfera acestei emoții vor duce voturile către cineva pro-european”, a adăugat Nicușor Dan, la B1 TV.

Acesta a negat implicarea sa în decizia USR: „Nu am discutat cu liderii USR înainte. Am aflat de discuții din interiorul partidului. Nu am avut niciun fel de… nu a fost proiectul meu”.

În contextul actual al campaniei prezidențiale, Nicușor Dan a subliniat că „s-au despărțit apele” între candidații pro-ruși și cei pro-europeni: „Avem izolaționiști sau Rusia, partidele pe care le știm, și Ponta cu Simion. A fost Ponta acum două săptămâni la Chișinău și s-a văzut cu primarul pro-rus”.

„Apoi, avem o direcție. Chiar domnul Antonescu spune: «să mă votați ca să păstrăm ce am început». Și există această mare schimbare. Eu cred că sunt candidatul reprezentativ”, a spus Dan.

Acesta a atras atenția și asupra importanței geopolitice a sprijinului pentru Ucraina: „Trebuie să ne gândim la cine va fi președintele care stă în CSAT și nu oprește ajutorul către Ucraina. În momentul în care capitulează Ucraina, noi suntem vecini cu Rusia. Evident că a ajuta Ucraina înseamnă a ajuta România”.