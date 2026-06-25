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Nicușor Dan: „Nu poți să te lupți cu sistemul când ești șeful sistemului”

Președintele Nicușor Dan a declarat, joi seară, la finalul vizitei în Polonia, unde a participat la Summitul Flancului Estic, că reforma statului trebuie făcută cu instrumente reale, nu doar prin declarații publice, și fără a „duce țara în anarhie”.
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Iulian Moşneagu
25 iun. 2026, 19:10, Politic
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Întrebat despre acuzațiile potrivit cărora ar fi ajuns „de partea sistemului” după instalarea la Palatul Cotroceni, Nicușor Dan a spus că lupta sa de 20 de ani cu sistemul este „o certitudine”.

„În primul rând, cred că 20 de ani de luptă cu sistemul, cred că asta e o certitudine. Acum, nu poți să te lupți cu sistemul când ești șeful sistemului”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele a spus că întrebarea este cum poate fi reformat sistemul fără ca țara să fie dusă „în anarhie”.

„Întrebarea este cum putem să reformăm sistemul fără ca să ducem țara asta în anarhie. Asta este misiunea pe care mi-am asumat-o”, a afirmat șeful statului.

„Prefer un câine care mușcă”

Nicușor Dan a mai spus că preferă să aibă instrumentele prin care să reformeze sistemul, în locul declarațiilor despre reformă.

„Între un câine care latră și un câine care mușcă, eu prefer un câine care mușcă. Și între a declama despre cât de tare vom reforma sistemul, că avem mulți declamatori, și între a avea instrumente pentru a reforma cu adevărat sistemul, eu întotdeauna, cum am făcut-o și la Primăria Capitalei, voi fi în poziția, sper să mă pun în poziția de a avea instrumente pentru a reforma sistemul”, a adăugat Nicușor Dan.

El a adăugat că este importantă păstrarea unei linii de demarcație între „pro-occidental” și „anti-occidental”.

„Este foarte important ca să păstrăm, să ducem linia de demarcație între pro-occidental și anti-occidental, și nu să ne consumăm energiile într-o luptă în interiorul unei viziuni pro-occidentale. Asta am spus-o inclusiv în campania electorală când am criticat sistemul”, a declarat președintele.

Întrebat dacă șeful sistemului poate livra România onestă, Nicușor Dan a răspuns: „Da, în timp. În timp și fără să producă anarhie”.

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