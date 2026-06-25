Prima pagină » Politic » Nicușor Dan: Rusia, amenințare colectivă pentru țările de pe Flancul estic

Nicușor Dan: Rusia, amenințare colectivă pentru țările de pe Flancul estic

Președintele Nicușor Dan a declarat joi, la Summitul Flancului Estic de la Gdansk, Polonia, că Rusia este recunoscută ca o „amenințare colectivă pentru țările noastre”.
David Popovici, primit de Papa Leon al XIV-lea înaintea participării la Trofeul „Sette Colli” de la Roma
David Popovici, primit de Papa Leon al XIV-lea înaintea participării la Trofeul „Sette Colli” de la Roma
Opera lui Brâncuși, expusă la Parlamentul European. Schița originală a „Coloanei fără sfârșit” a fost piesa centrală a expoziției
Opera lui Brâncuși, expusă la Parlamentul European. Schița originală a „Coloanei fără sfârșit” a fost piesa centrală a expoziției
Dragoș Pîslaru susține că un guvern minoritar PNL–USR–UDMR este „mult mai legitim”: „În acest moment, PSD este un mare învins”
Dragoș Pîslaru susține că un guvern minoritar PNL–USR–UDMR este „mult mai legitim”: „În acest moment, PSD este un mare învins”
Dragoș Pîslaru, atac la adresa lui Grindeanu privind negocierile: „Un tupeu formidabil, a spus că nu acceptă nicio condiție. PSD face și desface singur”
Dragoș Pîslaru, atac la adresa lui Grindeanu privind negocierile: „Un tupeu formidabil, a spus că nu acceptă nicio condiție. PSD face și desface singur”
Profesorii protestează în fața Parlamentului cu câteva zile înainte de Bacalaureat / Cer normă redusă și clase cu mai puțini elevi: „Vocația nu ține de foame”
Profesorii protestează în fața Parlamentului cu câteva zile înainte de Bacalaureat / Cer normă redusă și clase cu mai puțini elevi: „Vocația nu ține de foame”
Cosmin Pirv
25 iun. 2026, 15:59, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

„Transmitem împreună un mesaj de unitate, transmitem faptul că recunoaștem împreună Rusia ca amenințare colectivă pentru țările noastre, transmitem un mesaj de solidaritate cu Ucraina și de continuare a sprijinului față de războiul pe care îl duce, apărând în același timp Europa”, a spus Nicușor Dan în conferința de presă susținută împreună cu alți lideri europeni.

El a spus că aceștia au o opinie comună în ceea ce privește relația dintre Uniunea Europeană și NATO, „care trebuie să fie complementară pe chestiunea apărării Europei”.

Șeful statului a spus că această unitate este importantă pentru zona Mării Negre.

Nicușor Dan susține că i-a informat pe ceilalți lideri prezenți la summit despre progresele pe care România le-a făcut în privința hub-ului de securitate de la Marea Neagră, un proiect al Uniunii Europene.

Șeful statului a mai spus că au fost trecute în revistă stadiile programelor de echipare militară.

„Aici evident ne interesează programul Eastern Flank Watch, dar ne interesează de asemenea programele viitoare din viitorul cadru financiar multianual și aici am insistat pentru includerea experienței Ucrainei în aceste programe și pentru ca să existe un echilibru între necesitatea de competitivitate și necesitatea strategică pe obiective strategice pe care le avem în ceea ce privește apărarea flancului estic”, a mai spus Nicușor Dan.

Recomandarea video

„Meduza morții:” ce se știe despre roiul de drone care ar fi doborât un F-15 al SUA în Iran
G4Media
Două cutremure masive au devastat Venezuela » Imagini înfiorătoare de pe stadioane: meciuri oprite de urgență
GSP.ro
Principialul Ilie Bolojan a luat un traseist politic de la SOS, băgat în Parlament de Diana Șoșoacă, și l-a făcut șef de organizație la PNL. Faceți cunoștință cu cel mai nou urmaș al lui Brătianu
Gandul
Ce au aflat procurorii despre Denise Rifai și Dan Bittman? Relațiile prezentatoarei de la Antena 1, devoalate
Cancan
FOTO. Cristina ICH, apariție răvășitoare în dormitor: „Femeia fatală”
Prosport
Cum ne-am bătut joc de 2.500.000 de euro. Ruina din București care a funcționat câteva luni va fi demolată
Libertatea
Cum să scapi de țânțari, folosind doar un sul de hârtie igienică. Trucul 100% garantat
CSID
Când va fi finalizat lotul 1 de pe Autostrada A0 Nord? Anunțul constructorului român
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da