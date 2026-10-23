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Nicușor Dan semnează două decrete vineri. Un nou consilier pe educație și politici publice vine la Palatul Cotroceni. Directorul Jandarmeriei Capitalei, trecut în rezervă

Nicușor Dan a semnat vineri două decrete. Prin primul decret, directorul general al Jandarmeriei din București a fost trecut în rezervă, iar prin cel de-al doilea, șeful statului își numește un nou consilier prezidențial, care se va ocupa de politici publice și de domeniul educației.
Nicușor Dan semnează două decrete vineri. Un nou consilier pe educație și politici publice vine la Palatul Cotroceni. Directorul Jandarmeriei Capitalei, trecut în rezervă
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Coralia Frigea
23 oct. 2026, 19:02, Politic
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Nicușor Dan, președintele României, semnează vineri două decrete: unul de numire, altul de trecere în rezervă. Directorul general al Jandarmeriei Capitalei se pensionează, la nici un an de la preluarea mandatului.

Șeful statului își numește și al doilea consilier prezidențial de la învestirea Guvernului Niculescu, atunci când trei membri ai Administrației Prezidențiale au plecat să facă parte din executiv.

 

Cine este Diana Morar

Nicușor Dan a numit-o pe Diana Morar pentru a ocupa funcția de consilier pe politici publice și educație, un domeniu cu mari probleme în ultima săptămâna, după ce mai multe violențe au avut loc în instituții de învățământ din toată țara.

Decizia de numire a fost luată în urma plecării lui Sorin Costreie la Palatul Victoria, unde a preluat portofoliul Educației. El era consilierul onorific al președintelui care se ocupa de problemele din aria învățământului.

Diana Morar va avea statutul de consilier onorific.

Cine este Marius Toma

Marius Toma, directorul general al Jandarmeriei din București, s-a retras din structurile Ministerului Afacerilor Interne. Nicușor Dan a aprobat decretul care îl trece pe general în rezervă.

Directorul Jandarmeriei din București a avut mai multe funcții de conducere în structurile MAI. El a fost, anterior, inspector-șef al Jandarmeriei din Argeș și analist la Direcția Generală Migrație și Afaceri Interne de la Bruxelles.

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