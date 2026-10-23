Nicușor Dan și Luca Niculescu, mesaje pentru tinerii români și românii din diaspora la Forumul Tinerilor de Pretutindeni

Președintele Nicușor Dan a declarat vineri, la Forumul Tinerilor Români de Pretutindeni, că România are nevoie de experiența și competențele românilor care au ales să studieze sau să trăiască în străinătate.

Acesta și-a început discursul prin a-i felicita pe organizatorii evenimentului și a le mulțumi tinerilor pentru participare. El a spus că întâlnirea i-a amintit de o experiență de acum 26 de ani.

„E o onoare să fiu azi cu dumneavoastră aici și puțină nostalgie față de acum 26 de ani. În primul rând vreau să felicit organizatorii, pentru că tot timpul e greu să organizez și vă mulțumesc fiecăruia dintre dumneavoastră pentru disponibilitatea de a participa la aceste discuții, pentru că e important să reflectăm împreună la viitor”, a afirmat președintele.

Președintele a spus că, în urmă cu 26 de ani, a coorganizat un astfel de eveniment în numele unui ONG. Potrivit acestuia, „Sandra Pralong era șeful organizării și domnul președinte Constantinescu oferea cadrul și locația pentru acest eveniment, întâlnirea tinerilor din România cu cei plecați la studii și mă bucur că lucrul ăsta se întâmplă în continuare”

Nicușor Dan: România s-a schimbat în ultimii 26 de ani

Președintele a declarat că România a evoluat semnificativ în ultimele decenii, adăugând că, deși românii tind să fie autocritici, este important să recunoască și progresele făcute.

„Primul lucru pe care vreau să-l spun este că s-au schimbat multe de atunci, pentru că nouă ne place mult să ne autocriticăm, numai că dacă facem o comparație între ce era România atunci și ce este România acum, o să vedem schimbări esențiale”, a declarat șeful statului.

El a amintit că România este acum membră a Uniunii Europene și a NATO, iar economia țării a crescut semnificativ de la acel moment.

„Faptul că suntem în Uniunea Europeană și în NATO, faptul că PIB-ul nu mai este 100 de miliarde, este spre 400 de miliarde, faptul că, îmi permiteți, aveam un salariu de 100 de dolari la Institutul de Matematică, nu mai suntem acolo. Și asta înseamnă că noi toți ca societate, și includ aici și pe românii care trăiesc afară, am evoluat și trebuie să fim mândri de această evoluție și, evident, fără să băgăm sub preș toate neajunsurile pe care încă le avem”, a afirmat Nicușor Dan.

Acesta a spus că avea un „salariu de 100 de dolari la Institutul de Matematică”.

România are nevoie de experiența românilor din străinătate

Nicușor Dan a spus că experiența acumulată de românii care au ales să studieze sau să trăiască în alte țări poate contribui la dezvoltarea României.

„Evident, România are nevoie de competențele pe care și le-au dezvoltat românii care au ales să trăiască sau să studieze în afară. Evident că există dorință, disponibilitate din toate părțile. Întrebarea fundamentală este cum vom reuși să colaborăm, pentru că avem experiența multor idei foarte frumoase, disponibilitate deplină și rezultate mai puține”, a declarat președintele.

Șeful statului a propus ca discuțiile din cadrul forumului să se concentreze pe realizarea unor proiecte cu obiective și termene concrete.

„Deci, dacă îmi permiteți o sugestie, înspre asta aș orienta discuțiile, cum putem să facem un proiect cu un calendar, cu obiective realiste și cu cele realiste către autoritățile publice”, a spus Nicușor Dan.

„Toată disponibilitatea din partea noastră, numai că din când în când lipsește timpul și atunci lucrurile de viitor sunt amânate până când le rezolvăm pe cele curente care ne ocupă tot timpul”, a afirmat șeful statului.

Luca Niculescu, măsuri pentru românii din diaspora care vor să revină în țară. Plan urgent pentru siguranța în școli

Pe de altă parte, premierul Luca Niculescu a declarat vineri, în cadrul aceluiași forum, că Executivul pregătește măsuri pentru românii din diaspora care vor să se întoarcă în țară.

Printre acestea se numără accesul la informații clare despre locurile de muncă, recunoașterea diplomelor și serviciile de care au nevoie familiile.

Acesta a amintit că a participat și la ediția forumului de acum 26 de ani, când lucra ca jurnalist.

„Și mă bucur că totuși, așa cum spuneați domnule președinte, chiar dacă ne place deseori să ne autoflagelăm, totuși există atât de multe lucruri bune în această țară și câteodată această țară este și afară, deseori este și afară și prin ceea ce faceți sunteți și o imagine a acestei țări. Deci mă bucur încă o dată că suntem aici. Faptul că v-ați întâlnit, că veți dezbate, că veți formula propuneri concrete spune ceva esențial despre această generație a dumneavoastră”, a declarat premierul.

Niculescu: România trebuie să le ofere tinerilor șanse reale

Premierul a spus că tinerii români din străinătate nu se limitează la a urmări de la distanță ce se întâmplă în țară, ci vor să înțeleagă problemele și să contribuie la schimbarea lucrurilor în bine.

Luca Niculescu a explicat că una dintre întrebările importante este ce fel de țară va oferi România generațiilor tinere.

„Nu vă mulțumiți să priviți de la distanță ce se întâmplă în România. Vreți să înțelegeți, să participați, să schimbați lucrurile în bine? Este un lucru pe care guvernul României îl încurajează și cred că una dintre cele mai importante întrebări pe care ni le punem azi este ce fel de țară le vom oferi tinerilor noștri pentru a-și construi viitorul”, a spus premierul.

Potrivit premierului, „este o țară în care școala le deschide oportunități reale, în care munca și competența sunt recunoscute, în care ideile bune pot deveni proiecte, iar proiectele pot deveni afaceri, pot deveni cercetare, poate pot deveni inovații, pot deveni locuri de muncă”.

„O țară în care șansa de a reuși nu depinde de locul unde te-ai născut sau de posibilitățile familiei în care ai crescut. Știu că mai sunt multe de făcut până ajungem acolo, chiar dacă, după cum spuneți, domnule președinte, s-au făcut. Drumul parcursului este extraordinar, dacă te uiți cum eram acum 25-30 de ani”, a declarat premierul.

Guvernul pregătește măsuri urgente pentru siguranța în școli

Acesta a adresat câteva cuvinte și despre cazurile recente de violență din școli, pe care le-a descris drept un fenomen îngrijorător.

Premierul a anunțat că vineri dimineață a avut loc o întâlnire la Guvern, la care au participat mai mulți miniștri, inclusiv ministrul Educației, Sorin Costreie.

„Trebuie însă să reoferim și o școală sigură. Vedem în aceste zile o escaladare a unui fenomen extrem de îngrijorător, cel al agresiunilor și violenței în școli. Și chiar astăzi, de dimineață, de vreme, ne-am întâlnit la Guvern împreună cu mai mulți miniștri. Era și domnul Costreie. Și am stabilit o serie de măsuri urgente pentru protejarea elevilor, pentru protejarea profesorilor, pentru a întâlni paza și mecanismele de acțiune a autorităților, deci este un plan rapid pe care îl vom pune în aplicare”, a spus premierul.

Ce măsuri sunt pregătite pentru românii din diaspora

Premierul a afirmat că investiția în oameni reprezintă o parte importantă a programului de guvernare și că autoritățile trebuie să acorde mai multă atenție românilor din diaspora.

„Știm că pentru mulți dintre dumneavoastră România înseamnă locul de care vă leagă familia, limba, amintirile, dar și țara de la care aveți așteptări, pentru că vă întrebați probabil: ok, dacă mă întorc, ce mă așteaptă în acea țară? Ce mă așteaptă în România? Ce pot eu să construiesc aici?”, a declarat premierul.

El a spus că tinerii nu ar trebui să fie nevoiți să aleagă între oportunitățile pe care le găsesc în alte țări și păstrarea legăturii cu România.

„Nu cred că mai putem cere generațiilor din care faceți parte opțiunea aceasta foarte tranșantă să aleagă în a-și urma oportunitățile în lume sau a rămâne conectați în țara lor. Asta poate era pentru generația noastră valabilă când aveam frontierele mai clar definite în minte. Și acum dumneavoastră sunteți toți cetățeni ai lumii, nu sunteți ca mine, care până la 19 ani nu știam cum este să calci în afara țării”, a afirmat Luca Niculescu.

„Vreau să spun că avem câteva măsuri concrete în programul de guvernare pentru cei care vor să revină în România. De exemplu, accesul la informații clare despre locuri de muncă, recunoașterea diplomelor, serviciile de care are nevoie familia sa sunt chestiuni care pot face diferența între o intenție și o decizie corectă”, a mai spus prim-ministrul.