Nicușor Dan spune că i-au fost atacate conturile de pe social media și a sesizat autoritățile naționale și europene: „De o zi noi nu mai facem campanie”

„Unde este statul român? Unde este statul român? Noi am avut niște alegeri anulate în luna noiembrie, pentru că, prin mijloace cibernetice, rezultatul alegerilor a fost deturnat și evident că imaginea României a fost mult de suferit. Și am avut niște promisiuni ale statului român, că această situație nu se va mai repeta. Suntem, iată, în situația în care, de o zi, nu pot să mai folosesc conturile pe social media, pentru că ele sunt invadate de sute de mii de conturi false. Noi avem la Autoritatea Electorală Permanentă, teoretic, niște specialiști din instituțiile statului, care să prevină exact tipul acesta de situație, care e exact motivul pentru care noi am anulat alegerile de noiembrie”, spune Nicușor Dan.

El relatează că luni a început o activitate pe Instagram, unde avea 70.000 de urmăritori, și în două zile are 180.000.

„După care Facebook, care este platforma cea mai importantă pentru noi, unde la postările noastre aveam de obicei 600, 700, 800 de distribuiri, acum avem două postări care au 100.000 de distribuiri. Și asta s-a întâmplat ieri după amiază, iar azi, începând din această dimineață de vreme, a început atacul pe TikTok, unde noi facem postări, în care avem 400, 600 de distribuiri, și acum avem patru postări care au 100.000 de distribuiri. Pe toate aceste trei platforme, avem zeci de mii de comentarii, care sunt într-o limbă română foarte aproximativă, și care sunt făcute de conturi care sunt din Vietnam, Pakistan, Brazilia, India, Indonezia. Care e consecința? De o zi noi nu mai facem campanie. În al doilea rând, suntem sub un risc maxim ca aceste platforme să observe o activitate neobișnuită, falsă, și să ne închidă aceste conturi”, adaugă Nicușor Dan.

El precizează că a sesizat autorități ale statului, respectiv Bioul Electoral Central, AEP, ANCOM, Ministerul de Interne, DNSC și Parchet, instituții europene, dar și reprezentanții platformelor META și TikTok.