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Nicușor Dan, vizită la Cluj-Napoca: Noi întâlniri cu partidele sunt așteptate vineri

Președintele Nicușor Dan a ajuns miercuri seara la Cluj-Napoca. „Sunt în drum spre Polonia”, a spus șeful statului, care a vorbit despre situația politică din țară.
Nicușor Dan, vizită la Cluj-Napoca: Noi întâlniri cu partidele sunt așteptate vineri
Sursă foto: Nicușor Dan / X
Cosmin Pirv
24 iun. 2026, 22:01, Politic
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Președintele României Nicușor Dan a precizat că este în drum spre Polonia, unde joi va participa la summitul Flancului Estic.

„E important pentru România pentru că e vorba de protecția față de drone și față de amenințări în general din partea Rusiei și e important pentru noi să subliniem că trebuie să aducem capabilități și în Sud și în special la Marea Neagră”, a spus Nicușor Dan, potrivit imaginilor postate pe Facebook de TVR Cluj.

El a spus că, în drumul spre Polonia, a acceptat invitația de la participa la Cluj la o întâlnire cu organizatorii de la Techsylvania, un eveniment de tehnologie și business.

Jurnaliștii l-au întrebat pe șeful statului despre consultările pentru formarea Guvernului.

„Legat de desemnarea premierului am avut, după cum știți, o rundă de discuții ieri și s-a concluzionat că o să avem o guvernare pro-occidentală, minoritară, și acum partidele sunt în perioada în care și-au asumat că vin cu condițiile pentru a susține, fără a face parte din guvern, a susține guvernul minoritar. Cam aici suntem și sper să fie serioși, să închidem cât de curând”, a spus președintele.

Nicușor Dan a precizat că joi partidele ar trebui să aibă întâlniri între ele, iar „vineri să vină la mine cu concluzii”.

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