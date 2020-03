Nicuşor Dan: Vlad Voiculescu a dat dovadă de responsabilitate când s-a retras din cursa pentru Primărie

Vlad Voiculescu a dat dovadă de responsabilitate când s-a retras din cursa pentru Primăria Capitalei, punând înaintea aspiraţiilor personale binele comun, a declarat, miercuri, la RFI, Nicuşor Dan, candidat independent susţinut de USR, PNL şi PMP.

Nicuşor Dan a respins acuzaţia de lipsă de transparenţă, lansată de Vlad Voiculescu.

„Am făcut ceea ce am spus, în sensul că am spus că sunt un independent, că cer susţinerea partidelor de Opoziţie şi că negociez pentru asta cu partidele de Opoziţie, ceea ce am şi făcut, nu poţi să faci negocieri la televizor. Ştia toată lumea că discut şi cu USR şi cu PLUS şi cu PNL şi cu PMP şi în cele din urmă am obţinut susţinerea lor", a spus Nicuşor Dan.



Candidatul la Primăria Capitalei a declarat că a vorbit cu Vlad Voiculescu după anunţul de susţinere făcut de PNL şi a precizat că a fost "o întâlnire de politeţe".

„Am vorbit în aceeaşi zi şi o să mai vorbim, fără îndoială. O să mai vorbim şi în calitatea lui de om care se implică în Bucureşti şi în calitatea lui de preşedinte al PLUS Bucureşti, o să vorbim. Era o discuţie pe care o programasem cu mai mult timp înainte (...). A fost o întâlnire de politeţe, în care fiecare dintre noi a spus că acum trebuie să analizăm şi în cazul lui trebuie să vorbească şi cu partidul, pentru direcţia ulterioară", a mai spus acesta.



Întrebat dacă are să-şi reproşeze ceva, Nicuşor Dan a răspuns: „Nu, tot ce am făcut am făcut absolut transparent şi anunţat public de acum un an de zile".

