Nou candidat la Primăria Capitalei. Ilan Laufer: M-am săturat de clasa politică actuală, de corupţie şi vrăjeală

„Candidez la Primăria Generală a Capitalei, pentru că m-am săturat de clasa politică actuală, de 30 de ani de minciună, incompetenţă, corupţie şi vrăjeală. Vreau să vă ofer o alternativă reală, tânără, civilizată şi cu viziune antreprenorială care vrea şi este pregătită să schimbe transparent, împreună cu voi, realitatea şi clasa politică actuală”, a anunţat pe Facebook Ilan Laufer.

El apreciază că, până la vârsta de 37 de ani, pe care o va împlini în curând, a realizat mai multe proiecte şi am creat mai multe locuri de muncă decât toţi contracandidaţii săi la un loc, în administraţia publică, dar şi în mediul privat.

„În perioada în care am fost Ministru pentru Mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat am creat şi implementat cel mai important şi de succes proiect din istoria antreprenoriatului românesc ”Start-Up Nation”, proiect prin care am contribuit la crearea unei noi generaţii de antreprenori în România. Atât România, cât şi Bucureştiul au nevoie de patrioţi, de oameni care îşi iubesc cu adevărat ţara şi sunt dispuşi să lupte pentru ea necondiţionat”, mai spune Laufer.

Fostul ministru pentrui Mediu de Afaceri a înfiinţat o formaţiune politică -Platforma Social Liberală- după ce a părăsit PSD.