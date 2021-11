Noua coaliţie ar putea implementa o taxă de solidaritate. Kelemen Hunor: Este o posibilitate de a aduna nişte bani la buget

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a avansat, sâmbătă seara, ideea unei taxe de solidaritate care ar aduce la buget până la 1,6 miliarde de euro pe an.

Kelemen a fost întrebat, după negocierile de sâmbătă, despre majorarea pensiilor, însă a evitat să ofere informaţii, dând doar asigurări că vor fi bani: „resurse de finanţare sunt din bugetul de stat, din taxe, din impozite. Deficitul se acoperă şi din împrumuturi”.

Liderul UDMR a avansat ideea unei taxe de solidaritate.

„Trebuie să vedem cine e solidar, fiindcă eu nu pot accepta ca persoanele care au un venit mic să fie solidare când companiile mari nu sunt solidare şi am spus că, din punctul meu de vedere, ar însemna o taxă de solidaritate la acele companii care au o cifră de afaceri mai mare de 100 de milioane de euro pe an. Este o posibilitate de a aduna nişte bani la buget - după calculele noastre undeva între 1,4 - 1,6 miliarde de euro pe an - şi de acolo se pot finanţa multe lucruri. Dar eu nu pot fi de acord ca oamenii care au un venit de 2.500 - 3.000 de lei să fie solidari când există posibilitatea de a găsi alte surse de finanţare”.

Despre această taxă se va discuta după instalarea Guvernului.