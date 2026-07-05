Prima pagină » Politic » „Nu avem o problemă cu ideea de căsătorie, voiam doar să schimbăm mireasa” – Pucheanu, despre ruptura din coaliție

„Nu avem o problemă cu ideea de căsătorie, voiam doar să schimbăm mireasa” – Pucheanu, despre ruptura din coaliție

„Nu avem o problemă cu ideea de căsătorie, voiam doar să schimbăm mireasa”. Așa a descris primarul PSD al Galațiului, Ionuț Pucheanu, ruptura din coaliție. Întrebat dacă demolarea guvernului a fost o greșeală, într-un context în care România riscă retrogradarea la junk din cauza crizei politice, Pucheanu a răspuns ferm că nu.
Mexic – Anglia 2-3. „Cei Trei Lei” rezistă în infernul de pe Azteca și merg mai departe
Mexic – Anglia 2-3. „Cei Trei Lei” rezistă în infernul de pe Azteca și merg mai departe
Brazilia, ”ucisă” de Haaland! Neymar, Vinicius & co, eliminați de la Cupa Mondială!
Brazilia, ”ucisă” de Haaland! Neymar, Vinicius & co, eliminați de la Cupa Mondială!
Traian Băsescu: „Constituția este încălcată de președinte, partide și Guvern” / Bolojan și PSD sunt legați de 20 de ani
Traian Băsescu: „Constituția este încălcată de președinte, partide și Guvern” / Bolojan și PSD sunt legați de 20 de ani
VIDEO EXCLUSIV | Ambasadorul Indiei în România : India și România sunt ca două surori
VIDEO EXCLUSIV | Ambasadorul Indiei în România : India și România sunt ca două surori
Unul dintre apropiații lui Trump laudă proiectul Parcului Prieteniei Româno-Americane din Sectorul 4
Unul dintre apropiații lui Trump laudă proiectul Parcului Prieteniei Româno-Americane din Sectorul 4
Andreea Tobias
05 iul. 2026, 16:12, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Confruntat cu observația jurnalistului Digi 24, potrivit căreia PSD ar fi vrut mai degrabă un „divorț” decât o simplă „schimbare a miresei”, Pucheanu a respins această interpretare.

Edilul a explicat că partidul său nu are o problemă cu ideea de coaliție ca atare, ci cu modul în care aceasta a funcționat.

„Noi nu avem nicio problemă cu PNL-ul”, a subliniat primarul, precizând că nemulțumirea vizează direct felul în care Ilie Bolojan a înțeles să aplice acordul semnat de toate părțile.

Întrebat ce a obținut PSD prin retragerea din guvernare, Pucheanu a respins premisa că simpla existență a unui guvern ar fi fost suficientă. El a folosit o primă metaforă, comparând guvernarea cu o căsnicie.

„Statutul marital contează într-o oarecare măsură, dar contează dacă ești fericit în cadrul căsătoriei sau nu”. Potrivit acestuia, România era guvernată prost, iar acesta a fost motivul real al schimbării.

„Bolojan e ca un doctor care dă tot antibioticul odată”

Pucheanu a folosit o a doua metaforă pentru a-și explica nemulțumirea față de Bolojan. A comparat situația cu un tratament medical prescris pe mai multe zile.

Potrivit edilului, diagnosticul a fost corect, la fel și rețeta, însă modul de administrare a fost greșit. Bolojan ar fi ales să aplice dintr-odată măsuri gândite pentru a fi implementate treptat.

Întrebat dacă acest lucru înseamnă că austeritatea a fost prea dură, Pucheanu nu a contrazis direct interpretarea jurnalistului. Primarul a ținut să precizeze că relația sa personală cu Bolojan a fost, până de curând, una bună. De asemenea, direcția generală stabilită de premier rămâne, în opinia sa, în mare parte corectă.

Problema, a insistat Pucheanu, nu este direcția, ci metoda prin care aceasta a fost aplicată, pe care a numit-o „suicidală”.

Recomandarea video

BREAKING | Tribunalul București anunță că pregătește completuri specializate în ONG-uri, după cele specializate în partide politice
G4Media
Donald Trump APLAUDĂ decizia care dă peste cap Mondialul: „FIFA a corectat o mare nedreptate!”
GSP.ro
Fost candidat la șefia USR, consilier pentru mai mulți parlamentari, manager de proiect în partid, înjură America și pe președintele Trump: „Micuța căsuță albă, unde noaptea te poți p… direct în Biroul Oval! Asta merită Trump, America, de ziua ei!”. Ce a declanșat reacția vulgară a USR-istului
Gandul
Cabral, primele imagini cu noua iubită! Se anunță o mega-relație în showbiz
Cancan
Imagini provocatoare: Loredana a făcut show la Monaco! Prietena Simonei Halep s-a distrat de minune
Prosport
Promisiunea făcută de Ucraina României după incidentul cu drona din Portul Constanța. Ce prevede noul protocol
Libertatea
Cât de sănătoasă este combinația brânză-roșii vara, în realitate. Mihaela Bilic spulberă mitul
CSID
Artificiile trase de Ziua Americii puteau să doboare un avion: „Tocmai am auzit o bubuitură!”
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da