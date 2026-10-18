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„Nu regret creșterea TVA”. Ilie Bolojan îi provoacă pe cei care l-au criticat: de ce nu apare reducerea în programul Guvernului Niculescu?

Ilie Bolojan spune că nu regretă creșterea TVA și îi provoacă pe criticii lui: dacă măsura a fost atât de proastă, de ce programul Guvernului Niculescu nu prevede revenirea la cota de 19%? Răspunsul, crede liderul PNL, ține de agențiile de rating.
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Andreea Tobias
18 oct. 2026, 22:01, Politic
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„Nu regret creșterea TVA la data respectivă”, a declarat Ilie Bolojan duminică seara, la B1 TV. Premierul interimar a explicat că România trebuia să prezinte în două săptămâni un plan credibil, altfel fondurile europene ar fi fost suspendate și țara ar fi intrat „într-o zonă de incapacitate de plată”.

Timp de doi ani, România promisese că va lua aceste măsuri și nu le luase, a spus el. „Singura formă pe care o puteam avea este să ne ducem cu un plan care să arate (…) că trebuie să ne îmbunătățim veniturile. Nu există altă posibilitate”, a explicat liderul PNL.

„De ce n-ați văzut în programul Guvernului că va reduce TVA-ul?”

Bolojan a întors întrebarea către noul guvern. „Dacă acea măsură a fost atât de proastă și putea fi evitată, de ce n-ați văzut în programul actual al Guvernului că va reduce TVA-ul din nou la 19%?”, a întrebat el.

Răspunsul, potrivit lui, este simplu: „Nu există asemenea măsuri în programul de guvernare, pentru că dacă ar anunța așa ceva, vă rog să mă credeți că viitoarele evaluări de rating ar fi problematice”. Noul guvern ar putea totuși reduce TVA-ul, cu condiția să taie cheltuielile pe măsură, a adăugat Bolojan.

„Una este să vorbești când ești în opoziție sau când nu ai o răspundere. Și alta este să faci când ai răspunderea”, a spus liderul liberalilor.

„Ca să ne fie bine, ne va fi rău”

Bolojan a recunoscut costurile măsurilor. Când și-a asumat funcția de premier, anul trecut, știa că „într-o primă fază, ca să ne fie bine, ne va fi rău”. Corecțiile au scăzut consumul, iar inflația „a rupt din puterea de cumpărare”. „Astea sunt niște realități pe care eu nu le neg”, a spus el.

Fără disciplină financiară, însă, problemele se adună: „Nu putem să avem 3 lei și să cheltuim 4 lei în România”, a explicat Bolojan. Fiecare leu cheltuit în plus în fiecare an înseamnă, în cinci ani, cinci lei de datorie.

„N-ar fi bine să mai creștem taxele”

Întrebat despre ajutoarele pentru facturile la energie, Bolojan a spus că orice guvern poate crește cheltuielile. Problema este cu ce le acoperă: prin reduceri în altă parte, prin taxe noi sau printr-o creștere economică foarte mare. Întrebat dacă PNL ar susține creșteri de taxe, liderul liberalilor a răspuns că guvernul are libertatea să-și facă propriile calcule, dar că „n-ar fi bine să mai creștem taxele”.

Cota standard de TVA a crescut de la 19% la 21% la 1 august 2025, iar cotele reduse de 5% și 9% au fost unificate într-o singură cotă, de 11%.

Programul de guvernare al lui Luca Niculescu propune creșterea veniturilor la buget prin reformarea ANAF și o colectare mai bună, nu prin taxe noi. Parlamentul votează marți învestitura noului guvern.

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