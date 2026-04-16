Prima pagină » Politic » O țară NATO anunță că își va mări numărul de echipe de comando

O țară NATO anunță că își va moderniza armata prin mărirea numărului de echipe de comando. Noile echipe vor fi diferite de cele vechi, în pas cu aspectele războiului modern.
sursa foto: pixabay
Petru Mazilu
16 apr. 2026, 16:27, Politic

Turcia anunță că își va mări numărul de brigăzi de comando, potrivit Clash Report. Noile echipe vor fi structurate diferit față de cele existente.

Acestea vor fi concepute pentru a se potrivi mai bine amenințărilor actuale și conceptelor operaționale moderne.

Informațiile arată că armata din Turcia va avea 15 echipe noi. Capacitatea privind echipele de comando a Turciei a crescut semnificativ în timp. A pornit de la patru brigăzi în 1994, a ajuns la 12 în următorii 24 de ani și a urcat la 16 în urma deciziilor Consiliului Militar Suprem din 2018.

În 2020 au fost 18 echipe și s-a ajuns la 25 în 2026. Potrivit Ministerului Apărării din Turcia, noul obiectiv este 40 de echipe.

