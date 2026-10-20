Oana Țoiu, atac la Sorin Grindeanu în Parlament: „Va fi ultimul moment în istoria României în care PSD-ul cere toată puterea politică”

Ministrul interimar de Externe al USR, Oana Țoiu, l-a criticat marți, în Parlament, pe liderul PSD, Sorin Grindeanu, în ziua votului de învestire a Guvernului Luca Niculescu.

Ea a spus că PSD încearcă să se prezinte drept soluția pentru ieșirea României din criză, deși, în opinia sa, partidul este motivul principal pentru problemele care există în acest moment.

„Să-l aud pe domnul Grindeanu, spunând că vine să rezolve probleme și să scoată România din criză, este echivalentul de a vedea un piroman care vine la tine cu găleata de apă să-ți stingă incendiul pe care l-a pus. Și nici măcar nu-i asta cea mai mare problemă, ci că are în continuare cutia de chibrituri în buzunar. Dar acesta va fi ultimul moment în istoria României în care PSD-ul cere toată puterea politică pentru un guvern și o primește cadou”, a declarat Oana Țoiu în Parlament.

Aceasta a susținut că PSD nu va mai putea obține în viitor întreaga putere într-un guvern format exclusiv din reprezentanții partidului.

„Asta nu se va mai întâmpla de acum încolo niciodată. Pentru că prăpastia pe care au lăsat-o între deciziile lor politice, prăpastia pe care au lăsat-o între slaba performanță de fiecare dată când au condus țara și aspirațiile, ambițiile, cerințele românilor, este prea mare. Ei nu mai pot să acopere această prăpastie cu minciuni despre USR, invocând o grea moștenire despre propriile lor decizii, nu mai au cum să păstreze de acum încolo puterea”, a afirmat Țoiu.

Oana Țoiu: „Pentru ei este ultimul tren”

„Pentru ei este ultimul tren. Este ultimul tren pe care PSD-ul îl mai are la conducerea României cu toată puterea într-un guvern monocolor politic. Nici ei nu cred că sperau că vor păți așa ceva, după ce, după epoca Dragnea și Ciolacu, au pierdut jumătate din propriile voturi”, a declarat ministrul interimar.

Aceasta a mai precizat că „4 din 5 români nu au încredere în componența politică cu care vine acest guvern”, doar că „România are tot ce îi trebuie să reușească. Și oamenii au văzut în acest an un partener onest în guvernare”.

Ce spune Oana Țoiu despre activitatea USR la guvernare

Ministra a susținut că activitatea din ultimul an a demonstrat cât de mult contează recrutările corecte și transparența în instituțiile publice.

„Au văzut ce înseamnă în momentul în care ai recrutări corecte. Ce înseamnă când deschizi larg ușile ministerelor și ale instituțiilor și descoperi chiar și clădiri pe care le țineau secrete de peste 10 ani, așa cum am descoperit noi la Ministerul Economiei sau în afara țării. Au văzut că poate să aibă un partener onest în guvernare”, a afirmat ministrul interimar.

„Și miza pentru USR este să oprim atât cât putem răul pe care îl va face PSD-ul și să construim alături de parteneri de bună-credință, alături de românii care vor un viitor bun acasă, o majoritate cu care să dăm României ce merită”, a declarat Oana Țoiu.