Prima pagină » Politic » Oana Țoiu, atac la Sorin Grindeanu în Parlament: „Va fi ultimul moment în istoria României în care PSD-ul cere toată puterea politică”

Oana Țoiu, atac la Sorin Grindeanu în Parlament: „Va fi ultimul moment în istoria României în care PSD-ul cere toată puterea politică”

Oana Țoiu l-a criticat pe Sorin Grindeanu și PSD, acuzând partidul că a contribuit la criza politică și susținând că USR va încerca să limiteze efectele guvernării social-democrate
Kelemen Hunor, în Parlament: Învestirea Guvernului Luca Niculescu pune capăt crizei guvernamentale. Celelalte crize rămân
Kelemen Hunor, în Parlament: Învestirea Guvernului Luca Niculescu pune capăt crizei guvernamentale. Celelalte crize rămân
Ilie Bolojan, acuzații dure la adresa PSD în Parlament: „Nu există nicio grea moștenire”. De ce PNL va vota Guvernul Niculescu
Ilie Bolojan, acuzații dure la adresa PSD în Parlament: „Nu există nicio grea moștenire”. De ce PNL va vota Guvernul Niculescu
Miruță, atac la Grindeanu în Parlament: „Problema acestui guvern este pesedizarea instituțiilor”
Miruță, atac la Grindeanu în Parlament: „Problema acestui guvern este pesedizarea instituțiilor”
George Simion, apel la liberali să nu voteze Guvernul Niculescu: Domnule Bolojan, cu ce vă șantajează?
George Simion, apel la liberali să nu voteze Guvernul Niculescu: Domnule Bolojan, cu ce vă șantajează?
Grindeanu, atac la PNL și USR în Parlament: „Guvernul Bolojan pleacă. Dar factura guvernării sale rămâne pe masa românilor” / Ce i-a cerut lui Luca Niculescu
Grindeanu, atac la PNL și USR în Parlament: „Guvernul Bolojan pleacă. Dar factura guvernării sale rămâne pe masa românilor” / Ce i-a cerut lui Luca Niculescu
Maria Nițu
20 oct. 2026, 15:40, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Ministrul interimar de Externe al USR, Oana Țoiu, l-a criticat marți, în Parlament, pe liderul PSD, Sorin Grindeanu, în ziua votului de învestire a Guvernului Luca Niculescu.

Ea a spus că PSD încearcă să se prezinte drept soluția pentru ieșirea României din criză, deși, în opinia sa, partidul este motivul principal pentru problemele care există în acest moment.

„Să-l aud pe domnul Grindeanu, spunând că vine să rezolve probleme și să scoată România din criză, este echivalentul de a vedea un piroman care vine la tine cu găleata de apă să-ți stingă incendiul pe care l-a pus. Și nici măcar nu-i asta cea mai mare problemă, ci că are în continuare cutia de chibrituri în buzunar. Dar acesta va fi ultimul moment în istoria României în care PSD-ul cere toată puterea politică pentru un guvern și o primește cadou”, a declarat Oana Țoiu în Parlament.

Aceasta a susținut că PSD nu va mai putea obține în viitor întreaga putere într-un guvern format exclusiv din reprezentanții partidului.

„Asta nu se va mai întâmpla de acum încolo niciodată. Pentru că prăpastia pe care au lăsat-o între deciziile lor politice, prăpastia pe care au lăsat-o între slaba performanță de fiecare dată când au condus țara și aspirațiile, ambițiile, cerințele românilor, este prea mare. Ei nu mai pot să acopere această prăpastie cu minciuni despre USR, invocând o grea moștenire despre propriile lor decizii, nu mai au cum să păstreze de acum încolo puterea”, a afirmat Țoiu.

Oana Țoiu: „Pentru ei este ultimul tren”

„Pentru ei este ultimul tren. Este ultimul tren pe care PSD-ul îl mai are la conducerea României cu toată puterea într-un guvern monocolor politic. Nici ei nu cred că sperau că vor păți așa ceva, după ce, după epoca Dragnea și Ciolacu, au pierdut jumătate din propriile voturi”, a declarat ministrul interimar.

Aceasta a mai precizat că „4 din 5 români nu au încredere în componența politică cu care vine acest guvern”, doar că „România are tot ce îi trebuie să reușească. Și oamenii au văzut în acest an un partener onest în guvernare”.

Ce spune Oana Țoiu despre activitatea USR la guvernare

Ministra a susținut că activitatea din ultimul an a demonstrat cât de mult contează recrutările corecte și transparența în instituțiile publice.

„Au văzut ce înseamnă în momentul în care ai recrutări corecte. Ce înseamnă când deschizi larg ușile ministerelor și ale instituțiilor și descoperi chiar și clădiri pe care le țineau secrete de peste 10 ani, așa cum am descoperit noi la Ministerul Economiei sau în afara țării. Au văzut că poate să aibă un partener onest în guvernare”, a afirmat ministrul interimar.

„Și miza pentru USR este să oprim atât cât putem răul pe care îl va face PSD-ul și să construim alături de parteneri de bună-credință, alături de românii care vor un viitor bun acasă, o majoritate cu care să dăm României ce merită”, a declarat Oana Țoiu.

Recomandarea video

UE se îndreaptă către furtuna politică perfectă / “Suntem atacați din trei părți: SUA, Rusia și China” (Politico)
G4Media
Fiul lui Ion Țiriac se distrează pe seama propunerii americanilor: „Aș da milioane să văd asta”
GSP.ro
Justițiarul din Berceni și complicele său de violențe au fost plasați în arest la domiciliu de instanță. Cei doi au contestat decizia
Gandul
Un băiat de 20 de ani s-a aruncat în fața trenului, în stația Constantin Brâncoveanu. Informații de ultimă oră
Cancan
Marea campioană a pierdut toată averea de milioane și a plecat la Dubai: „L-am descoperit pe Iisus. O iau de la zero la 38 de ani”
Prosport
Ministru uitat într-o cameră, „vizirul administrației” și atmosferă anostă la audieri. Avize pozitive pe bandă rulantă pentru „oamenii lui Luca Niculescu”
Libertatea
Indemnizație de 3.170 de lei pe lună pentru tinerii din România. Cine poate primi banii în 2026 și ce condiții trebuie îndeplinite
CSID
De ce japonezii fac schimbul de ulei la fiecare 5.000 de kilometri, iar europenii o fac de până la 6 ori mai rar?
Promotor