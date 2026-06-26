Prima pagină » Politic » Oana Țoiu, în ziua când este așteptată nominalizarea pentru premier: USR nu va vota un guvern PSD. Nici nu suntem necesari din perspectiva PSD

Oana Țoiu, în ziua când este așteptată nominalizarea pentru premier: USR nu va vota un guvern PSD. Nici nu suntem necesari din perspectiva PSD

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, spune, vineri, că USR nu va vota un guvern PSD, dar „nici nu suntem necesari din perspectiva PSD-ului”. Potrivit ei, PSD cere „toată puterea”, deși „75% dintre români nu i-au
Oana Țoiu, în ziua când este așteptată nominalizarea pentru premier: USR nu va vota un guvern PSD. Nici nu suntem necesari din perspectiva PSD
ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Laura Buciu
26 iun. 2026, 09:55, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Oana Țoiu a declarat, vineri, la RFI, că fiecare dintre partide are propriile mecanisme de decizii, referindu-se la un posibil vot de învestire pe care PNL l-ar da unui guvern monocolor PSD.

„În dreptul nostru, repet, decizia de a nu guverna alături de PSD este o decizie clară pe care o vom respecta, la fel cum așteptarea ca noi să nu transferăm puterea totală către PSD pentru următorii ani. Este ceva ce partenerii noștri politici pot să înțeleagă foarte ușor. Pentru că este o poziție predictibilă, rezonabilă din partea USR-ului și, în primul rând, o poziție în linie cu propriul nostru electorat. Pentru că de acolo au venit voturile, reprezentarea în Parlament, și, prin urmare, puterea pe care o transferăm în momentul în care alegem să votăm sau să nu votăm în guvern. Și dincolo de toate aceste elemente, nu credem că într-o situație atât de dificilă pentru România, PSD-ul poate face performanță având toată puterea pentru următorii ani de zile. Nu e nicio surpriză că aceasta este analiza noastră”, a spus Pana Țoiu.

MInistrul a comentat deciziile PNL, spunând că „sunt decizii care țin de PNL în propriile organe de conducere”.

Totuși, Oana Țoiu a spus că între USR, PNL și UDMR este acum „un dialog consistent baza pe încrederea reciprocă”.

„În acest moment, dacă PSD-ul continuă pe această linie pe care noi nu o considerăm rezonabilă, să ceară toată puterea în dreptul lor, deși 75% dintre români nu i-au votat, noi nu vom transfera către ei această putere prin voturile noastre. Dar nici nu suntem necesari din perspectiva PSD-ului”, a mai spus Oana Țoiu.

PNL și UDMR nu au exclus, în declaraiile publice, să voteze pentru învestire un guvern monocolor PSD, însă lideruu USR au exclus această variantă.

Citește și

Recomandarea video

„Meduza morții:” ce se știe despre roiul de drone care ar fi doborât un F-15 al SUA în Iran
G4Media
Două cutremure masive au devastat Venezuela » Imagini înfiorătoare de pe stadioane: meciuri oprite de urgență
GSP.ro
Unul dintre cei mai bogați interlopi din Argeș, căutat după ce i-a înfipt unui rival cuțitul în cap. Agresorul a făcut avere în SUA
Gandul
Surpriză de proporții! Câte zile de caniculă anunță meteorologii Accuweather pentru luna iulie, în România
Cancan
FOTO. Cristina ICH, apariție răvășitoare în dormitor: „Femeia fatală”
Prosport
Afaceri pe terenul statului cu mai puțin de 300 de lei lunar. Firma șefului RAZL Sulina a primit concesiunea unei suprafețe pe buza falezei Dunării
Libertatea
Cele 7 semne ale cancerului de prostată pe care bărbații nu trebuie să le ignore
CSID
Când va fi finalizat lotul 1 de pe Autostrada A0 Nord? Anunțul constructorului român
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da