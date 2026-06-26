Oana Țoiu, în ziua când este așteptată nominalizarea pentru premier: USR nu va vota un guvern PSD. Nici nu suntem necesari din perspectiva PSD

Oana Țoiu a declarat, vineri, la RFI, că fiecare dintre partide are propriile mecanisme de decizii, referindu-se la un posibil vot de învestire pe care PNL l-ar da unui guvern monocolor PSD.

„În dreptul nostru, repet, decizia de a nu guverna alături de PSD este o decizie clară pe care o vom respecta, la fel cum așteptarea ca noi să nu transferăm puterea totală către PSD pentru următorii ani. Este ceva ce partenerii noștri politici pot să înțeleagă foarte ușor. Pentru că este o poziție predictibilă, rezonabilă din partea USR-ului și, în primul rând, o poziție în linie cu propriul nostru electorat. Pentru că de acolo au venit voturile, reprezentarea în Parlament, și, prin urmare, puterea pe care o transferăm în momentul în care alegem să votăm sau să nu votăm în guvern. Și dincolo de toate aceste elemente, nu credem că într-o situație atât de dificilă pentru România, PSD-ul poate face performanță având toată puterea pentru următorii ani de zile. Nu e nicio surpriză că aceasta este analiza noastră”, a spus Pana Țoiu.

MInistrul a comentat deciziile PNL, spunând că „sunt decizii care țin de PNL în propriile organe de conducere”.

Totuși, Oana Țoiu a spus că între USR, PNL și UDMR este acum „un dialog consistent baza pe încrederea reciprocă”.

„În acest moment, dacă PSD-ul continuă pe această linie pe care noi nu o considerăm rezonabilă, să ceară toată puterea în dreptul lor, deși 75% dintre români nu i-au votat, noi nu vom transfera către ei această putere prin voturile noastre. Dar nici nu suntem necesari din perspectiva PSD-ului”, a mai spus Oana Țoiu.

PNL și UDMR nu au exclus, în declaraiile publice, să voteze pentru învestire un guvern monocolor PSD, însă lideruu USR au exclus această variantă.