Olguța Vasilescu: Guvernul va cădea dacă Bolojan nu va schimba modul în care vrea reforma administrației locale

Lia Olguța Vasilescu a fost întrebată de moderatorul emisiunii de joi seara de la Antena 3 CNN dacă Guvernul va cădea în cazul în care premierul Ilie Bolojan nu va schimba modul în care vrea să facă reforma administrației publice locale.

Răspunsul acesteia a fost unul scurt: „Da” (va cădea – n.r.).

Primarul Craiovei a spus că primarii şi preşedinţii de Consilii Judeţene nu au înţeles exact ce vrea să facă Guvernul: „Partea proastă este că noi nu am înţeles varianta finală a Guvernului, că noi pentru asta ne-am dus. Adică am solicitat să vină cu altă variantă. Aşteptam să aflăm care este acesta. N-am aflat-o”.

În cursul zilei de miercuri, Ilie Bolojan urma să discute cu reprezentanții primarilor de comune, orașe și municipii, dar și cu cei ai președinților de consilii județene, subiectul discuției fiind reforma administrativă. Cu toate acestea, premierul a lipsit de la această întâlnire.

În cadrul reformei privind administrația publică locală, premierul Bolojan vrea să taie 10% din posturi ocupate în primării şi în Consilii Judeţene. PSD și UDMR se opun, însă, acestei variante.