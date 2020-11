Orban: Creşterea pensiilor, fundamentată în realitatea economică. Vom modifica legea

„În programul nostru de guvernare am prezentat cum vedem creşterea pensiilor. Trebuie să aibă un fundament în realitatea economică, pentru că nu pot să măreşti pensiile şi după aia să nu ai bani să plăteşti pensiile. Creşterea trebuie să se bazeze pe compensarea pierderii puterii de cumpărare datorate inflaţiei şi pe creşterea cu un procent din creşterea salariului mediu brut, noi am spus un procent nu 50%, cât era înainte, ci până în 58,5%. De ce? Că am scos cât e partea de taxe şi contribuţii, 41,5%. Acesta e mecanismul de creştere a punctului de pensie pe care îl propunem şi pe care vrem să îl folosim”, a declarat Ludovic Orban, al RTv.

Întrebat dacă pentru acest lucru va fi modificată legea, Orban a spus: „Evident că vom modifica legea”.

„Cu cât este creşterea economică este mai puternică, mai rapidă, cu atâta creşte pensia mai mult şi creşte şi puterea de cumpărare”, a mai spus premierul.

Acesta a precizat că Guvernul a crescut punctul de pensie cu 14%, în condiţiile în care inflaţia a fost de 2,2%.

El a explicat că pentru creşterea pensiilor, în condiţiile în care nu mai pot fi majorate contribuţiile, trebuie să crească veniturile la fondul de pensii, fie prin creşterea numărului de angajaţi, fie prin creşterea salariilor.