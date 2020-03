Orban, despre candidatul la Primăria Capitalei: Aş fi preferat să putem câştiga cu un candidat PNL

Premierul interimar Ludovic Orban a declarat, duminică seara, că ar fi preferat un candidat PNL la Primăria Capitalei, dar crede că Nicuşor Dan, pe care liberalii au decis să îl susţină, are 99% şanse să câştige.

Premierul interimar Ludovic Orban a declarat că a solicitat o cercetare sociologică înainte să anunţe candidatul pe care PNL îl susţine pentru Primăria Capitalei.

„Noi am făcut un sondaj foarte amplu în Bucureşti. Aş fi preferat să putem să avem garanţia că vom câştiga cu un candidat al PNL. Şi avem cinci candidaţi pe care i-am testat, care fiecare are şansa să câştige, dar nu oferă garanţia 100% că va câştiga. Există o tendinţă de divizare a electoratului ne-PSD şi nu poţi să ştii care e evoluţia în campanie şi noi am şi trăit 2016, când PNL a făcut nişte greşeli, după decizia mea de a renunţa în urma începerii dosarului penal, s-au bâlbâit cu Marian Munteanu, l-au desemnat pe Cătălin Predoiu, care la sacrificiu a acceptat”, a spus Ludovic Orban, la postul B1Tv.

Orban crede că Nicuşor Dan are şanse de 99% să câştige.

„PSD are primar in funcţie, au o clientelă politică care s-a dezvoltat în perioada asta, un aparat pe care îl folosesc politic şi din cauza asta trebuie tratată cu foarte multă seriozitate bătălia pentru Bucureşti. După părerea mea, are 99 la sută şanse de a câştiga”, a mai spus Orban.

Ludovic Orban a anunţat joi că PNL face un sacrificiu şi trece peste dorinţa de a avea candidat propriu la Primăria Capitalei, însă are încredere că Nicuşor Dan va avea datele necesare ca să asigure „o guvernare locală performantă”.

Pentru cele mai importante ştiri ale zilei, transmise în timp real şi prezentate echidistant, daţi LIKE paginii noastre de Facebook!

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.