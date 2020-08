Orban îi ameninţă pe Ciolacu şi Ponta că vor fi amendaţi pentru că nu au purtat mască în Parlament

Ludovic Orban îi ameninţă pe Marcel Ciolacu şi pe Victor Ponta că ar putea fi amendaţi pentru că nu au purtat mască de protecţie ieri, în plenul Parlamentului.

„Un comportament total incorect din partea unor care se pretind lideri. Aici forta exemplului e cea mai importanta. In spatii inchise exista obligativitatea purtarii mastii. In discursul la microfon nu au purtat masca si a fost o decizie a lor. De fapt, ei se considera deasupra legii si ca doar cetatenii obisnuiti trebuie sa respecte legea. Este foarte ilustrativ pentru mentalitatea pe care o au in raport cu legea”, a declarat Orban, la B1.

Premierul a fost ieri în faţa Parlamentului pentru a da explicaţii cu privire la măsurile luate în gestionarea epidemiei de covid. Liderul PSD Marcel Ciolacu a vorbit din plen fără mască de protecţie, spunând, în glumă, că dacă va strănuta o să vină Marcel Vela să îl aresteze.