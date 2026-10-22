Parlamentul European cere analizarea unei operațiuni navale în Marea Neagră, după ultimele atacuri. Mai mult sprijin pentru România

Parlamentul European cere Uniunii Europene să ia în considerare desfășurarea unei operațiuni navale în Marea Neagră, după cele mai recente atacuri asupra navelor comerciale civile, relatează instituția într-un comunicat de presă.

Eurodeputații au condamnat joi atacurile din largul coastelor Bulgariei și României, precum și încălcările repetate ale spațiului aerian românesc, considerând Rusia responsabilă pentru loviturile asupra navelor și extinderea războiului împotriva Ucrainei în vestul Mării Negre.

Rezoluția a fost adoptată joi cu 432 de voturi pentru, 52 împotrivă și 88 de abțineri.

Documentul arată că atacurile fac parte dintr-un tipar clar de escaladare din partea Rusiei, care vizează în mod sistematic transportul maritim civil.

Potrivit eurodeputaților, Rusia este principalul responsabil pentru escaladarea situației de securitate din regiunea Mării Negre.

PE a salutat intervenția serviciilor de salvare maritimă din România și Bulgaria, a poliției de frontieră și a navelor comerciale aflate în tranzit, care au acordat ajutor în urma atacurilor.

Tot eurodeputații au reclamat că sunt îngrijorați față de modul în care guvernul bulgar gestionează amenințarea rusească. Ei îi cer președintelui Bulgariei, Rumen Radev, să „alinieze solicitările de solidaritate aliată cu acțiuni concrete”.

Mai mult, aceștia îndeamnă Bulgaria să nu mai amâne participarea la inițiativa NATO împotriva dronelor, intitulată „Capabilități de apărare aeriană împotriva amenințărilor aeriene de nivel inferior”.

UE ar putea desfășura o operațiune navală în Marea Neagră

După cele mai recente atacuri soldate cu victime, Parlamentul European consideră că UE și statele membre ar trebui să ia în calcul o operațiune navală în Marea Neagră.

Eurodeputații spun că libertatea de navigație și securitatea maritimă sunt importante pentru protejarea flancului estic al NATO, a regiunii Mării Negre și a Deltei Dunării.

Ei cer acum reprezentanților NATO să analizeze posibilitatea unei inițiative dedicate Mării Negre, pornind de la discuțiile privind o operațiune de tip „Black Sea Sentry” („Santinela Mării Negre”).

În document este menționată și o cooperare mai strânsă între România, Bulgaria și Turcia pentru întărirea securității în regiune.

Mai mult sprijin european pentru România și Bulgaria

Rezoluția solicită statelor membre ale UE, în cooperare cu NATO, să ajute România și Bulgaria să detecteze din timp și să monitorizeze dronele care amenință navigația în Marea Neagră.

Eurodeputații cer, de asemenea, ca inițiativa privind înființarea unui centru de securitate maritimă în Marea Neagră să fie pusă rapid în aplicare.

Acesta ar urma să contribuie la creșterea siguranței navigației și la protejarea infrastructurii maritime critice.

Parlamentul European propune și folosirea fondurilor UE necheltuite din instrumentul SAFE pentru a ajuta România și Bulgaria să facă față amenințărilor din regiune.

Tot eurodeputații spun că viitorul buget pe termen lung al Uniunii Europene trebuie să acopere o gamă largă de nevoi în materie de securitate și apărare, inclusiv cele legate de regiunea Mării Negre.

Protejarea cablurilor submarine și a infrastructurii critice

O altă solicitare vizează protejarea proiectelor submarine aflate în desfășurare, care țin de telecomunicații, transportul energiei electrice și cablurile de date.

Eurodeputații cer acum UE și statelor membre să consolideze protecția și rezistența acestor infrastructuri prin intensificarea supravegherii maritime.

Prin aceste măsuri se dorește reducerea riscurilor pentru infrastructura critică și întărirea securității în Marea Neagră, în contextul atacurilor repetate.