„Singura propunere de prim-ministru care ar asigura în acest moment de criză politică o majoritate solidă în Parlamentul României este Prea Fericitul Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române”, a scris Clement Sava, duminică, pe Facebook.

Senatorul susține că, în contextul negocierilor prelungite pentru formarea unui Guvern, desemnarea Patriarhului Daniel de către președintele Nicușor Dan ar reprezenta „singura formulă de ieșire din criză și de depășire a blocajului politic și instituțional din România”.

„Ar fi votat cu o largă majoritate”

Potrivit acestuia, Patriarhul Daniel ar putea fi votat de o largă majoritate parlamentară.

„PF Daniel ar fi votat cu o largă majoritate în Parlamentul României: PSD pentru că este tradiţional apropiat de Biserică, PNL pentru că nu va îndrăzni să se ridice împotriva Bisericii, suveraniştii pentru că sunt dedicaţi credinţei şi tradiţiilor religioase, şi chiar şi USR-ul pentru că la sfinţirea picturii Catedralei Mântuirii Neamului din 26 octombrie 2025, liderii USR au fost în primele rânduri ale oficialilor care au participat la slujba respectivă”, a subliniat senatorul.

Clement Sava afirmă că Patriarhul BOR este „cel mai bun administrator de instituție națională la această oră”, invocând construirea Catedralei Mântuirii Neamului.

Senatorul amintește și precedentul istoric al Patriarhului Miron Cristea, care a fost prim-ministru al României în perioada 1938–1939.

„Avem un precedent istoric care ne arată că în vremuri de criză, Biserica poate şi trebuie să se implice în viaţa cetăţii, nu pentru a face politică, ci pentru a salva ţara de la distrugere”, a mai scris Clement Sava.

Clement Sava este senator de Constanța și vicelider al grupului parlamentar PACE – Întâi România. Grupul a fost format anul trecut din parlamentari proveniți din S.O.S. România și POT.